Düsseldorf, den 15.12.2020



tick Trading Software AG: erneutes Rekordergebnis bestätigt / Dividendenvorschlag bei 2,01€ je Aktie / Amtsniederlegung des Mitglieds des Aufsichtsrats Ingo Hillen



Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2019/2020

Die tick Trading Software AG (tick-TS AG) hat das Geschäftsjahr 2019/2020 (01.10.2019 - 30.09.2020) nach dem testierten Jahresabschluss mit einem Jahresüberschuss von 2.014 TEUR (Vorjahr: 1.655 TEUR) abgeschlossen - und erzielt somit zum dritten Mal in Folge ein Rekordergebnis.

Die anhaltende Covid-19-Pandemie hat seit dem Frühjahr 2020 massive Auswirkungen auf das soziale Leben und die Weltwirtschaft. Die hohe Volatilität an den Börsen und die damit verbundene gestiegene Handelsaktivität seit dem 1. Quartal des Jahres 2020 haben bei der tick-TS AG zu einem gestiegenen Umsatz an lastabhängigen Gebühren geführt. Kombiniert mit dem Zugewinn an Lizenzeinnahmen ergeben sich im Vergleich zum Vorjahresergebnis Umsatzerlöse in Höhe von 7.324 TEUR. Dies entspricht einem Anstieg von über 9% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (6.709 TEUR).

Der vollständige Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2019/2020 wird im Februar 2021 auf der Website der tick-TS AG unter https://www.tick-ts.de/de/zahlen-und-fakten.html veröffentlicht.

Dividendenvorschlag



Für die voraussichtlich im April 2021 stattfindende ordentliche Hauptversammlung schlagen Vorstand und Aufsichtsrat eine Dividende in Höhe von 2,01 EUR je Aktie nach der Anwendung des § 268 Abs. 8 HGB (Ausweis aktiver latenter Steuern) zur Abstimmung vor.

Amtsniederlegung des Mitglieds des Aussichtsrats Ingo Hillen

Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Ingo Hillen, hat der Gesellschaft am 14. Dezember mitgeteilt, dass er sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats zum Ablauf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung niederlegt. Herr Hillen verdeutlicht in seinem Schreiben an die tick-TS AG die Amtsniederlegung "hat ausschließlich persönliche Gründe".