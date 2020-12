Baidu nimmt weitere Hürde

Ähnlich wie Amazon, Tencent und US-Konkurrent Alphabet (Google) plant Baidu Insidern nach ein Engagement in der Mobilitätssparte. Auch ein Gemeinschaftsunternehmen mit anderen Autoherstellern, an dem Baidu die Mehrheit hält, kommt ebenso infrage. Ein Blick auf den Kursverlauf der Baidu-Aktie stimmt zunehmend positiv, nach einem coronabedingten Tief bei 82,00 US-Dollar konnte das Wertpapier zuletzt über wichtige Hürden wie zum Beispiel bei 155,50 US-Dollar zulegen und steuert zielstrebig auf seine Jahreshochs aus Anfang 2019 zu. Gelingt es per Wochenschlusskurs und das kürzlich aufgestellte Kaufsignal zu untermauern, dürfte sich mittelfristig weiteres Kurspotenzial entfalten können.

Großer Boden vor Abschluss

Ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von 155,50 US-Dollar dürfte in der Baidu-Aktie im weiteren Verlauf Aufwärtspotenzial zurück an die Jahreshochs aus 2019 bei 186,22 US-Dollar freisetzen können. Darüber wäre mittelfristig ein Anstieg an rund 200,00 US-Dollar vorstellbar und sogar in den Widerstandsbereich aus Mitte 2018 um 220,00 US-Dollar. Um bestmöglich von einem konstanten Hebel an der Aufwärtsbewegung profitieren zu können, kann zum Beispiel der Einsatz des Faktor Zertifikates Long auf Baidu mit der WKN MC1RBS zum Einsatz kommen. Abschläge unter 147,00 US-Dollar würde allerdings Korrekturbedarf aufdecken, Rücksetzer auf 134,40 US-Dollar und die knapp darunter gelegene Aufwärtstrendlinie müssten in diesem Szenario eingeplant werden.