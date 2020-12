Cyan und SMARTEL starten Kooperation

Cyan meldet eine neue Kooperation: Man starte mit der SMARTEL Services GmbH eine Partnerschaft mit langfristiger Ausrichtung, so das Scale-notierte Unternehmen am Dienstag. „Ziel ist es, eine MVNO Plattform (Mobile Virtual Network Operator) für eine neue Generation von MVNOs in Zentraleuropa zu schaffen”, so Cyan zur Kooperation. Im ersten Quartal 2021 solle der erste Kunde auf der Plattform starten, heißt es vonseiten der ...