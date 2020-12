DGAP-News CBD Global Sciences, Inc. : Dog der Kopfgeldjäger unterzeichnet zweijährige Partnerschaft mit CBD Global Sciences für die Entwicklung und den Vertrieb von 'Dog Unleashed CBD' (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 15.12.2020, 16:25 | 42 | 0 | 0 15.12.2020, 16:25 | CBD Global Sciences, Inc. : Dog der Kopfgeldjäger unterzeichnet zweijährige Partnerschaft mit CBD Global Sciences für die Entwicklung und den Vertrieb von 'Dog Unleashed CBD' ^

15.12.2020 / 16:25

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Dog der Kopfgeldjäger unterzeichnet zweijährige Partnerschaft mit CBD Global Sciences für die Entwicklung und den Vertrieb von "Dog Unleashed CBD" Denver, Colorado, über NewMediaWire - Die Firma CBD Global Sciences, Inc. (OTC: CBDNF) (CSE: CBDN) (Frankfurt: GS3), ("CBD Global" oder die "Gesellschaft") kündigte heute den Abschluss eines Vertrags mit Dog dem Kopfgeldjäger an. Im Vertrag geht es um die Entwicklung einer CBD-Produktlinie unter dem Markennamen "Dog Unleashed CBD", die fast zeitgleich mit der Ausstrahlung des Reality-TV-Dokudramas unter dem Titel "Dog Unleashed" im 2. Quartal 2021 eingeführt werden soll. Ziel der Partnerschaft zwischen Dog dem Kopfgeldjäger und der CBD Global Sciences ist die Entwicklung einer neuen CBD-Marke unter dem Titel "Dog Unleashed CBD", die im 1. Quartal 2021 auf den Markt kommt. Unter diesem Markennamen sollen CBD-Produkte angeboten werden, die im Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes Heilung für verschiedene Leiden im menschlichen Körper versprechen. Zunächst wird die Produktreihe Dog Unleashed CBD unter www.dogunleashedcbd.com,, einer Internetplattform, die Ende diesen Monats online gehen wird, erhältlich sein. Die Produkteinführung erfolgt damit zeitgleich mit der Ausstrahlung der vierten Staffel des Reality-TV-Dokudramas von Dog, das Zuschauer per Abo auf einer App anschauen oder online streamen können. Bei einem Testlauf zu den Zuschauerzahlen hatte Dog nach nur zwei Posts zu seiner neuen Show auf Instragram bereits über 30.000 neue Abonnenten. Erwartungen zufolge wird das neue Dokudrama alle früheren Zuschauerrekorde brechen. Seite 2 ► Seite 1 von 4 CBD Global Sciences Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







