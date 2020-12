CBD Global Sciences, Inc. : Dog der Kopfgeldjäger unterzeichnet zweijährige Partnerschaft mit CBD Global Sciences für die Entwicklung und den Vertrieb von 'Dog Unleashed CBD'

Denver, Colorado, über NewMediaWire - Die Firma CBD Global Sciences, Inc. (OTC: CBDNF) (CSE: CBDN) (Frankfurt: GS3), ("CBD Global" oder die "Gesellschaft") kündigte heute den Abschluss eines Vertrags mit Dog dem Kopfgeldjäger an. Im Vertrag geht es um die Entwicklung einer CBD-Produktlinie unter dem Markennamen "Dog Unleashed CBD", die fast zeitgleich mit der Ausstrahlung des Reality-TV-Dokudramas unter dem Titel "Dog Unleashed" im 2. Quartal 2021 eingeführt werden soll.

Ziel der Partnerschaft zwischen Dog dem Kopfgeldjäger und der CBD Global Sciences ist die Entwicklung einer neuen CBD-Marke unter dem Titel "Dog Unleashed CBD", die im 1. Quartal 2021 auf den Markt kommt. Unter diesem Markennamen sollen CBD-Produkte angeboten werden, die im Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes Heilung für verschiedene Leiden im menschlichen Körper versprechen. Zunächst wird die Produktreihe Dog Unleashed CBD unter www.dogunleashedcbd.com,, einer Internetplattform, die Ende diesen Monats online gehen wird, erhältlich sein. Die Produkteinführung erfolgt damit zeitgleich mit der Ausstrahlung der vierten Staffel des Reality-TV-Dokudramas von Dog, das Zuschauer per Abo auf einer App anschauen oder online streamen können. Bei einem Testlauf zu den Zuschauerzahlen hatte Dog nach nur zwei Posts zu seiner neuen Show auf Instragram bereits über 30.000 neue Abonnenten. Erwartungen zufolge wird das neue Dokudrama alle früheren Zuschauerrekorde brechen.

Dog der Kopfgeldjäger (Duane Chapman) hat bereits begonnen, seine über 6.000.000 Follower auf verschiedenen Social-Media-Plattformen einzuladen, sich für die Ausstrahlung seiner neuen Staffel zu registrieren. Nachdem Dog die Aethics CBD (www.aethics.com) kennengelernt hatte, war er sehr angetan vom Schwerpunkt, den das Unternehmen auf Wirksamkeit legt sowie von den Verabreichungsmechanismen des CBD in den unterschiedlichen Produktlinien. Zudem möchte Dog Menschen in seinem Umfeld helfen, die an Angststörungen, posttraumatischem Stresssyndrom (PTSD) und verschiedenen anderen modernen Störungen leiden. In einem Interview sagte er: "In den vergangenen 24 Monaten sind viele CBD-Unternehmen an mich herangetreten, doch die CBD Global Sciences hat meine Erwartungen übertroffen. Sie ist das richtige Unternehmen, das meinen Followern qualitativ hochwertige Produkte liefern wird, die wirken und mit denen sie sich besser fühlen werden. Als meine Frau an Krebs erkrankt war, wurde ich auf Cannabis aufmerksam. Ich kann nur immer wieder betonen, wie gut es ihr beim Umgang mit den Schmerzen und anderen Aspekten ihres Kampfs gegen diese Krankheit geholfen hat. Je mehr ich das Team bei CBD Global Sciences kennengelernt habe, desto mehr fühle ich mich wohl bei dem Gedanken, dass ich ihre Produkte meinen über sechs Millionen Fans empfehlen werde. Ich bin zuversichtlich, dass auch sie mit den CBD-Produkten, die wir anbieten, sehr zufrieden sein werden." Weiter erklärte er: "CBD hilft mir dabei, mich von den Blessuren und Prellungen zu erholen, die bei der Kopfgeldjagd nicht ausbleiben. Außerdem lindert es die durch den täglichen Stress ausgelöste Angst, ohne meine Fähigkeit zu Denken oder zu Handeln einzuschränken, denn von CBD wird man nicht high."