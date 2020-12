Linke will einen Corona-Pandemierat einsetzen Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 15.12.2020, 16:34 | 45 | 0 | 0 15.12.2020, 16:34 | BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke-Bundestagsfraktion fordert im Umgang mit dem Coronavirus, einen Pandemierat einzusetzen. Dieser soll als Hilfsorgan des Bundestages dienen. In der Fraktionssitzung am Dienstag wurde offiziell beschlossen, einen entsprechenden Gesetzentwurf einzubringen, wie ein Sprecher mitteilte. Der Pandemierat, bestehend aus Wissenschaftlern und Bürgern, solle fortlaufend die vorgeschlagenen Maßnahmen und Rechtsverordnungen auswerten und dem Bundestag eigene Vorschläge unterbreiten. "Dadurch wird eine einseitige Vorgehensweise der Regierung verhindert und die Debatte zugleich offener geführt", sagte der rechtspolitische Sprecher der Fraktion, Friedrich Straetmanns./jrz/DP/eas



