Corporate Social Responsibilty in der Lieferkette / Nachweisführung steht im Fokus (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Sorgfaltspflichten von Unternehmen in globalen

Wertschöpfungsketten werden zunehmen. Zu den Stakeholdern, welche die Erfüllung

von Nachhaltigkeitsanforderungen erwarten, zählen auch Politik und Gesetzgeber

als Vertreter von Staat und Gesellschaft. Nach der im April 2017 in Kraft

getretenen EU-Richtlinie 2014/95/EU steht nun das "Nachhaltige

Wertschöpfungskettengesetz" NaWKG vor der Tür, bekannt auch als

"Lieferkettengesetz". Mit Inkrafttreten des Gesetzes in 2021 wird der

Nachweisführung durch Unternehmen automatisch ein hoher Stellenwert zukommen.







von Managementsystemen ( DQS GmbH (https://www.dqs.de/de/?utm_source=presseporta

l.de&utm_medium=referral&utm_campaign=Lieferantenaudit&utm_content=pi_12-2020) )

steht die Frage, wie Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten glaubhaft und

belastbar unter Beweis stellen können. Das Whitepaper CSR in der Lieferkette

kann bei der DQS kostenfrei heruntergeladen (https://dialog.dqs.de/acton/media/4

0656/whitepaper-csr-nachhaltigkeit-in-der-lieferkette?utm_source=presseportal.de

&utm_medium=referral&utm_campaign=Lieferantenaudit&utm_content=pi_12-2020)

werden.



Welche Formate zur Nachweisführung gibt es?



Für die Überprüfung von Nachhaltigkeitsaktivitäten z.B. auf der Basis von

Lieferantenaudits stehen branchenübergreifende Standards wie IQNet SR 10 oder

SA8000 zur Verfügung. Auch Plattformen wie SEDEX oder branchenspezifische

Lösungen wie TfS (Chemie) bieten sich an. Als Nachweis erhält das Unternehmen

international anerkannte Zertifikate oder Konformitätsbestätigungen.



Eine gut strukturierte Herangehensweise ermöglichen zudem unternehmensspezifisch

entwickelte Forderungskataloge. Diese enthalten nach einer sogenannten

Wesentlichkeitsanalyse die Themen und Nachweise, die für die jeweilige

Organisation tatsächlich relevant sind.



Erweiterte Sorgfaltspflichten: Unternehmen müssen sich vorbereiten



Grundsätzlich gilt bei der Erfüllung von Nachhaltigkeitsanforderungen, dass sich

Unternehmen mit den Marktanforderungen vertraut machen und ermitteln müssen, was

für sie zutreffend und erforderlich ist. Ein wichtiger Treiber dabei ist die

zunehmende Regulierung im Bereich von Lieferketten - eine internationale

Entwicklung, die Fahrt aufnimmt.



Whitepaper kostenfrei herunterladen (https://dialog.dqs.de/acton/media/40656/whi

tepaper-csr-nachhaltigkeit-in-der-lieferkette?utm_source=presseportal.de&utm_med

ium=referral&utm_campaign=Lieferantenaudit&utm_content=pi_12-2020)



DQS GmbH - Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen



Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) wurde

1985 durch DGQ (Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.) und DIN (Deutsches

Institut für Normung e.V.) als Deutschlands erster

Managementsystem-Zertifizierer gegründet.



Als einziger großer Zertifizierer fokussiert sie auf Managementsysteme und

Prozesse und nimmt hier seit Jahren eine Vorreiterrolle ein. So hat die DQS 1986

das deutschlandweit erste Zertifikat nach ISO 9001, der weltweit bedeutendsten

Norm für Managementsysteme, ausgestellt.



Mit ihren Auditdienstleistungen verfolgt sie die Zielsetzung, ihren Kunden -

über eine Bewertung der Konformität mit Normen hinaus - Impulse für

Verbesserungspotenzial zu geben. Hierfür setzt die DQS freiberufliche,

hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte als Auditoren ein. Diese

repräsentieren alle Bereiche von Industrie und Wirtschaft, der öffentlichen

Verwaltung und des Gesundheits- und Sozialwesens.



Die DQS GmbH ist Teil der internationalen DQS Gruppe, die in mehr als 60 Ländern

mit 85 Geschäftsstellen vertreten ist. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund

3.300 Mitarbeiter - davon rund 2.500 Auditoren - und erzielte in 2019 einen

Umsatz von 144 Millionen Euro. Mit über 65.000 zertifizierten Standorten in 130

Ländern zählt die DQS Gruppe zu den Führenden der Zertifizierungsbranche. (Stand

Mai 2020)



