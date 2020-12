Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Von der Leyen Erste Corona-Impfungen in der EU noch im Dezember Kommissionschefin Ursula von der Leyen rechnet mit ersten Corona-Impfungen in der Europäischen Union noch im Dezember. Dies schrieb von der Leyen am Dienstag auf Twitter. Zuvor hatte die Arzneimittelbehörde EMA die Beschleunigung des …