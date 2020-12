15.12.2020 / 16:47

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Capital Markets Day: Vossloh präsentiert Unternehmensstrategie und sieht sich für die Zukunft bestens positioniert



* Bahn als umweltfreundlichster aller Verkehrsträger rückt weltweit zunehmend ins Zentrum der Aufmerksamkeit



* Mehr Verkehr auf der Schiene wird das Geschäft von Vossloh mittel- und langfristig deutlich positiv beeinflussen



* Kontinuierliche, sensorische Zustandserfassung von Bahninfrastruktur ermöglicht deutliche Effizienzsteigerung der Fahrweginstandhaltung

* Strategische Ausrichtung setzt auf eine Kombination des existierenden Kerngeschäfts mit innovativen, digital basierten Geschäftsmodellen

* Vorläufiger Ausblick auf 2021 mit deutlich verbesserter operativer Profitabilität



* Mittel- und langfristige finanzielle Ambitionen gehen von überdurchschnittlichem Wachstum bei weiter steigender Ertragskraft aus

Werdohl, 15. Dezember 2020. Der Vorstand der Vossloh AG hat auf dem heutigen virtuellen Capital Markets Day die jüngst verabschiedete Unternehmensstrategie vorgestellt. Darüber hinaus hat der Vorstand seine vorläufige Prognose für das kommende Geschäftsjahr 2021 sowie die mittel- und langfristigen finanziellen Ambitionen vorgestellt und erläutert.

Mehr Verkehr auf der Schiene

Megatrends wie Bevölkerungswachstum und Urbanisierung, die Globalisierung von Handelsströmen, Digitalisierung und nicht zuletzt die wachsende Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit machen eine deutlich beschleunigte Verlagerung sowohl des Personen- als auch des Frachtverkehrs auf die Schiene unverzichtbar. Ein Ausbau existierender Streckennetze proportional zum steigenden Verkehrsaufkommen ist praktisch nicht darstellbar. Der Erhöhung der Verfügbarkeit von Bahninfrastruktur, und damit insbesondere auch der Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene, wird daher zentrale Bedeutung zukommen. Moderne Zugsteuerungssysteme wie etwa ETCS sowie die zunehmende Umstellung auf digitale Stellwerke werden mittelfristig eine erhöhte Verkehrsdichte auf Bahnstrecken ermöglichen. Dieses Mehr an Verkehr auf der Schiene führt unvermeidlich zu höherem Verschleiß und damit zu höherer Nachfrage nach Komponenten der Bahninfrastruktur. Mit genau solchen Komponenten erwirtschaftet Vossloh heute rund 90% seines Konzernumsatzes. Gleichzeitig reduziert sich bei steigender Streckenauslastung die für Instandhaltungsmaßnahmen verfügbare Zeit. Instandhaltungsmodelle müssen demnach deutlich effizienter werden, Fehler idealerweise bereits erkannt und behoben werden, bevor sie zu ernsthaften Problemen führen. Denn mit steigender Auslastung der Netze steigt gleichzeitig auch der wirtschaftliche Schaden infolge nicht verfügbarer Streckenabschnitte. Zusätzlich werden schnelle, präventive Instandhaltungs-technologien in Zukunft noch wichtiger werden. So erlaubt etwa das von Vossloh patentierte