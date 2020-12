Baidu erwägt Einstieg in den Markt für Elektrofahrzeuge

Die Aktien von Baidu (BIDU.US) stiegen um mehr als 10%, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass es die Produktion eigener Elektroautos in Erwägung ziehe und Gespräche mit Autoherstellern über diese Möglichkeit geführt habe, so drei Personen mit Kenntnis der Angelegenheit, die mit Reuters sprachen. Der chinesische Suchmaschinenführer hat bereits eine Einheit, die autonomes Fahren und Konnektivitätstechnologien entwickelt.

Die Aktie von Baidu (BIDU.US) durchbrach die obere Grenze des Aufwärtstrendkanals und testet derzeit den Widerstand bei 177,32 Dollar, der mit dem SMA200 (rote Linie) zusammenfällt. Sollte sich die aktuelle Stimmung durchsetzen, könnte sich die Aufwärtsbewegung bis zum 208,18-Dollar-Bereich ausweiten. Sollte es den Verkäufern jedoch gelingen, die Aufwärtsbewegung hier zu stoppen, läge die nächste Unterstützung an der oben genannten oberen Grenze des Trendkanals. Quelle: xStation 5



