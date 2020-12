WASHINGTON - Die US-Industrie erholt sich weiter vom Corona-Einbruch. Sie steigerte ihre Produktion im November mit plus 0,4 Prozent zum Vormonat, teilte die US-Notenbank Fed am Dienstag in Washington mit. Das war etwas mehr als erwartet. Der Anstieg folgt auf einen Zuwachs von revidiert 0,9 (zunächst 1,1) Prozent im Oktober. Analysten hatten für November mit einem Anstieg von im Mittel 0,3 Prozent gerechnet.

WASHINGTON - Die Preise für in die USA importierte Güter sind im November erneut gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat fielen sie um 1,0 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 0,9 Prozent gerechnet. Schon seit einigen Monaten ist die Jahresrate negativ.

USA: Stimmung in New Yorker Industrie trübt sich überraschend ein

NEW YORK - Die Stimmung in den New Yorker Industrieunternehmen hat sich im Dezember überraschend eingetrübt. Der Empire-State-Index fiel von 6,3 Punkten im Vormonat auf 4,9 Punkte, wie die regionale Notenbank von New York am Dienstag mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt einen unveränderten Wert erwartet.

ROUNDUP: Führender Republikaner McConnell gratuliert Biden zum Wahlsieg

WASHINGTON - Sechs Wochen nach der US-Präsidentenwahl hat der einflussreiche Mehrheitsführer der US-Republikaner im Senat, Mitch McConnell, den Demokraten Joe Biden als Wahlsieger anerkannt. "Das Wahlleutegremium hat gesprochen. Deshalb möchte ich heute dem gewählten Präsidenten Joe Biden gratulieren", sagte McConnell am Dienstag im US-Senat. McConnell gilt als enger Vertrauter des amtierenden Präsidenten Donald Trump.

Italien plant strengere Corona-Regeln für Weihnachten



ROM - Italien plant Regierungschef Giuseppe Conte zufolge strengere Corona-Regeln für Weihnachten. "Wir haben schon einen Plan vorbereitet, der sich speziell an die Weihnachtsfeierlichkeiten richtet", sagte der Anführer der Mitte-Links-Regierung im Interview mit der Zeitung "La Stampa" (Dienstagsausgabe). Jetzt seinen weitere restriktive Maßnahmen notwendig. Eine dritte Welle müsse um jeden Preis verhindert werden, weil sie verheerend sein könnte, auch in Bezug auf den Verlust von Menschenleben, erklärte der parteilose Anwalt weiter.

Frankreich: Verbraucherpreise steigen etwas stärker



PARIS - In Frankreich sind die Verbraucherpreise im November etwas stärker gestiegen, der Preisauftrieb bleibt aber schwach. Nach europäischer Berechnung (HVPI) habe sich das Preisniveau um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat erhöht, teilte das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mit und bestätigte damit vorläufige Zahlen. Im Vormonat hatte die Inflationsrate 0,1 Prozent betragen.

Großbritannien: Arbeitslosigkeit steigt weiter an



LONDON - Die Arbeitslosigkeit in Großbritannien ist inmitten der Corona-Krise weiter gestiegen. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich in den drei Monaten bis Oktober um 0,1 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Das ist der höchste Stand seit dem Jahr 2016. Analysten hatten im Schnitt mit einem deutlicheren Anstieg auf 5,1 Prozent gerechnet.

China: Einzelhandel, Industrie und Investitionen legen weiter zu

PEKING - In China hellt sich die Lage der Wirtschaft nach dem Corona-Schock weiter auf. Drei wichtige Indikatoren, die das Pekinger Statistikamt am Dienstag veröffentlichte, belegen den anhaltenden Aufwärtstrend. So legte die Produktion in den Industriebetrieben im November im Vorjahresvergleich um 7 Prozent zu, womit das Wachstum aus dem Vormonat (6,9 Prozent) noch leicht übertroffen werden konnte.

Konsumforscher: Corona-Lockdown trübt häufig Vorfreude aufs Fest

NÜRNBERG - Der Corona-Lockdown trübt laut Konsumforschern die Freude vieler Deutscher auf das Weihnachtsfest. Laut einer Erhebung des Nürnberger Konsumforschungsunternehmens GfK gaben 59 Prozent der Befragten - vor allem Ältere - an, dass sie sich dieses Jahr nicht so richtig auf Weihnachten freuen.

