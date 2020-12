Frankfurt / New York 15.12.2020 - Technologiewerte zeigen sich im deutschen Handel überwiegend fester. Der TecDAX zieht an, unter anderem gestützt von Nordex und Aixtron. An der Wall Street geht es für Apple kräftig nach oben.



Der DAX steigt um 1,0 Prozent auf 13.349 Punkte, gestützt von Volkswagen, Daimler und Continental. Papiere von Delivery Hero, Merck und Linde rutschten ab. Der MDAX verliert 0,1 Prozent auf 29.695 Punkte, der TecDAX steigt um 0,3 Prozent 3.121 Punkte.





Die Investoren schauen auf die Entwicklung der Pandemie, die in den USA und auch in Europa weiter dramatisch bleibt. In Europa könnte in der nächsten Woche ein Impfstoff zugelassen werden, in den USA wurde gestern mit den Impfungen begonnen.In China wurden heute neue Konjunkturdaten für November vorgelegt. Demnach stieg die Industrieproduktion im November um 7,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Einzelhandelsumsätze wuchsen um 5,0 Prozent, nach 4,3 Prozent im Vormonat. Die Investitionen in Sachanlagen stiegen um 2,6 Prozent.In den USA wurde mitgeteilt, dass die Industrieproduktion im November um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat stieg. Die Auslastung der Kapazitäten stieg um 0,3 Prozentpunkte auf 73,3 Prozent.Der Dow Jones Index steigt um 0,2 Prozent auf 29.931 Zähler, die NASDAQ klettert um 0,7 Prozent auf 12.530 Punkte.Im deutschen Handel verbessern sich Aixtron um 3,1 Prozent auf 12,99 Euro, für Nordex geht es um 2,5 Prozent auf 19,94 Euro nach oben. Weiterhin geht es für SMA Solar um 1,5 Prozent auf 51,30 Euro nach oben, Infineon steigen um 1,1 Prozent auf 29,79 Euro.Für New Work geht es um 1,0 Prozent auf 267,00 Euro nach oben, SAP steigen um 0,9 Prozent auf 100,78 Euro, Dialog Semi können sich um 0,8 Prozent auf 41,76 Euro verbessern.Auf der Verliererseite stehen Sartorius, die 2,9 Prozent auf 336,00 Euro verlieren. Für SLM Solutions geht es um 2,7 Prozent auf 15,86 Euro nach unten, Manz geben 1,2 Prozent auf 33,00 Euro ab.An der Wall Street geht es für Netflix um 0,6 Prozent auf 519,82 USD abwärts, Facebook geben 0,3 Prozent auf 273,39 USD ab und für Microsoft geht es um 0,2 Prozent auf 213,79 USD nach oben.Die Papiere von Apple steigen um 3,3 Prozent auf 125,81 USD. Das Unternehmen plant im nächsten Jahr eine deutliche Ausweitung der Produktion von iPhones, da man offenbar eine hohe Nachfrage verzeichnet.AMD steigen um 2,7 Prozent auf 97,30 USD, für Nvidia geht es um 0,5 Prozent auf 535,33 USD nach oben und Intel steigen um 0,4 Prozent auf 50,65 USD.Zum Ende des Jahres wächst die Hoffnung auf Impfstoffe gegen SARS-Cov-2. Großbritannien hat einen ersten Impfstoff zugelassen und beginnt mit Impfungen. Im Rest Europas und auch in den USA sieht dies anders aus. Allein die schiere Anzahl an zu Impfenden lässt das Ende der Pandemie in weite Ferne rücken, zumal klar wird, dass die Impfbereitschaft weit geringer ist, als aus epidemiologischer Sicht erforderlich wäre.In der Folge werden andere Maßnahmen zur Eindämmung auch künftig genutzt werden. In der Luftfahrt und vielen Branchen haben sich bereits regelmäßige Tests durchgesetzt. Datametrex AI Limited (WKN: A2DYN5) hat sich auf Cyber-Security- und Gesundheitssicherheitslösungen spezialisiert. Im April dieses Jahres hat das Unternehmen sich aber auch die Rechte zum Import eines Schnelltest-Kits nach Kanada gesichert, das bei der Eindämmung der Pandemie in Südkorea geholfen haben dürfte. Datametrex hat sich zudem die Rechte an weiteren Testkits gesichert. Dem Hersteller iONEBIO zufolge liegen zu 99,9 Prozent genaue Ergebnisse in nur 15 bis 20 Minuten vor.Quelle:www.datametrex.comIm September wurde einer der größten Medienkonzerne auf die Zuverlässigkeit der Tests aufmerksam und ein Abkommen geschlossen, das in den ersten neun Monaten ein Volumen von mehr als 20 Mio. CAD aufweisen könnte. Datametrex gab nicht bekannt, von welchem Unternehmen der Auftrag stammt. Aussagen von Datametrex CEO Marshall Gunter zufolge kann es sich aber wohl nur um Disney oder Netflix handeln.Aufgrund der Geschwindigkeit, in der die Testergebnisse zur Verfügung stehen, könnte Datametrex künftig auch mit Air Canada zusammenarbeiten. Die Airline meldete kürzlich den Beginn der Kooperation mit Shoppers Drug Mart, der größten Apothekenkette des Landes. Im Rahmen dessen sollen Passagiere künftig vor dem Abflug einen PCR-Test machen können. Datametrex dürfte hier der perfekte Partner sein.Im Bereich der Cyber-Security kann Datametrex AI Limited (WKN: A2DYN5) auf zwei wichtige Standbeine verweisen. Einerseits verfügt das Unternehmen über das Produkt NexaSecurity, das unter anderem von der NATO und der Geheimdienstallianz Five Eyes eingesetzt wird.In der Privatwirtschaft wurde eine Verkaufsvereinbarung mit SeeS Solutions geschlossen, in dessen Rahmen Datametrex‘ Technologien bei Großkunden in Südkorea eingesetzt wird. Datametrex AI Limited (WKN: A2DYN5) hat im Juli 2020 zudem Verkaufsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der südkoreanischen LOTTE Group abgeschlossen. Zusammen mit weiteren Aufträgen im August summiert sich das Umsatzvolumen auf mehr als 3,5 Mio. CAD. Im September wurde eine Vertriebsvereinbarung mit 7-Eleven Korea geschlossen.Am 9. Dezember teilte Datametrex AI mit, dass man den vierten Meilenstein des IDEaS-Programms erreicht habe und das Nexalogy SMART auf den Markt bringen werde. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/2VU0qLIhat am 11. Dezember eine Klarstellung zu einem Tweet von Air Canada veröffentlicht, in dem über eine Kooperation mit Datametrex AI berichtet wurde. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/2W6LZ7eist hinsichtlich der Covid-Tests hervorragend positioniert, um die mittelfristigen Bedürfnisse der in Kanada sehr aktiven Film- und Fernsehbranche zu bedienen. Im Bereich der Cyber-Sicherheit werden weitere Partnerschaften angebahnt. Unter anderem setzt man auf Aufträge im Rahmen des kanadischen ITB-Programms.Warum Datametrex AI Limited (WKN: A2DYN5) günstig bewertet ist und das Kurspotential bei 700 Prozent liegen dürfte, lesen Sie hier:https://bit.ly/3oAuAQlHinweis:Redakteure und Mitarbeiter der Publikationen von PROFITEER/shareribs.com halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen werden.Die Redakteure und Mitarbeiter geben darüber hinaus bekannt, dass sie nicht die Absicht haben, Anteile der besprochenen Wertpapiere kurzfristig zu veräußern oder kurzfristig zu kaufen.PROFITEER/shareribs.com und seine Mitarbeiter werden für die Vorbereitung, die elektronische Verbreitung und Veröffentlichungen dieser Publikation sowie für andere Dienstleistungen entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, da PROFITEER/shareribs.com an einer positiven Darstellung von Datametrex AI Limited interessiert ist.Der Auftraggeber dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien des besprochenen Unternehmens Datametrex AI Limited und hat kurzfristig die Absicht, diese zu kaufen oder zu veräußern. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes.PROFITEER/shareribs.com kann nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns vorgestellten bzw. empfohlenen Unternehmen im gleichen Zeitraum besprechen, was zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung führen kann.Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Risikohinweis!