SHW AG: Vorzeitige Verlängerung der Vorstandsbestellung von Wolfgang Plasser und Thomas Karazmann

Aalen, 15. Dezember 2020. In seiner heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat der SHW AG die vorzeitige Verlängerung der Vorstandsbestellung von Herrn Wolfgang Plasser sowie von Herrn Thomas Karazmann beschlossen. Die in 2021 auslaufenden Verträge wurden um weitere fünf Jahre verlängert.

Über SHW

