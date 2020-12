Eat Beyond Global Holdings meldet positive Entwicklung bei einem ihrer Portfoliounternehmen - Aufwärtstrend der Aktie intakt

Seit der Ankündigung der kanadischen Regierung, die Herstellung und den Verkauf von Einwegplastik bis 2021 zu verbieten, stieg der Kurs der Aktien des Eat-Portfoliounternehmens Good Natured, der am 6. Oktober noch bei 0,14 Dollar lag, in weiterer Folge auf einen Kurs von aktuell 1,07 Dollar.

Die erst vor wenigen Tagen an deutschen Börsenplätzen und an der Heimatbörse in Toronto gelistete Aktie der Eat Beyond Global Holdings (ISIN: CA27786R1038 ; WKN: A2QHMZ) hat schon in den frühen Stunden ihres noch jungen Börsenlebens für Attraktion, hohe Handelsvolumina und heftiges Analysteninteresse gesorgt.

Wir haben es hier mit einem der bedeutendsten Börsengänge der letzten Jahre zu tun und deuten das aktuelle Kursniveau und die momentane Marktkapitalisierung unterhalb von 40 Millionen Euro als erstklassige Gelegenheit zum Einstieg. Wer jetzt investiert, sollte mit seinem Investment gute Aussichten auf Kursvervielfachungen in den nächsten Monaten und Jahren haben.

Eat Beyond Global Holdings ist das erste und bis heute einzige Unternehmen in Kanada, das sein Hauptaugenmerk ausschließlich auf die Identifizierung und den Erwerb von lukrativen Beteiligungen an verschiedenen globalen Unternehmen im Sektor der pflanzlichen und alternativen Lebensmittel richtet. Dieser Sektor umfasst pflanzliche Proteine, fermentierte Proteine, kultivierte Proteine/Agrarerzeugnisse, Lebensmitteltechnologien, verpackte Konsumgüter sowie Zellkulturen und andere experimentelle Projekte.

Seit Anfang November, dem Zeitraum des Erstlistings, befindet sich die Aktie in einem steilen Aufwärtstrend. Von 0,45 Euro brach der Titel bis auf über 1,60 Euro aus. Zur Stunde konsolidiert die Aktie um den Support von 1,40 Euro. Die Rallyebewegung ist weiter intakt und Investoren sichern sich zwischen 1,20 Euro und 1,60 Euro reizvolle Chancen auf Kurssteigerungen in den kommenden Monaten und Jahren.



Milliardenmarkt "Alternative Food" für Anleger hoch interessant!

Der bis Mitte des Jahrhunderts erwartete Anstieg der Weltbevölkerung auf über 9,5 Milliarden Menschen und der zunehmende Verzehr tierischer Lebensmittel sind eine der größten globalen Herausforderungen für die Sicherung der Versorgung der Menschheit. Die Nutzung neuer pflanzlicher Proteinzutaten anstelle von tierischen Eiweißpräparaten kann ein wichtiger Teil der Lösung sein, da die Produktion tierischer Eiweiße rund fünfmal so viel Fläche benötigt wie die Gewinnung von Pflanzenproteinen. Die Zeit ist reif, dass die alternativen Warengruppen von Nischen- zu Mainstream-Märkten anschwellen. Bislang waren es auf Erzeugerseite vor allem Startups, welche die Nachfrage nach fleischlosen Lebensmitteln bedienten, denen eine besondere Umweltverträglichkeit attestiert wird. In jüngster Zeit investieren auch immer mehr Großunternehmen der Food-Branche in die Einführung von innovativen Lebensmittelprodukten.