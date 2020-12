Havn Life Sciences kündigt Aufstockung der Bought-Deal-Finanzierung auf $10 Millionen an

NICHT ZUR VERBREITUNG ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR AUSSENDUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

15. Dezember 2020 – Vancouver, BC – Havn Life Sciences Inc. (CSE : HAVN) (FWB : 5NP) (das „Unternehmen“ oder „Havn Life“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine abgeänderte Vereinbarung mit der Firma Eight Capital unterzeichnet hat. Eight Capital erklärt sich nun darin bereit, auf der Grundlage eines „Bought Deals“ 9.346.000 Einheiten („Einheiten“) zum Preis von 1,07 Dollar pro Einheit (der „Ausgabepreis“) zu kaufen. Der daraus generierte Bruttoerlös beträgt rund 10.000.200 Dollar (die „Platzierung“). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie aus dem Aktienkapital des Unternehmens (eine „Aktie“) und einem Warrant (ein „Warrant“), wobei jeder Warrant den jeweiligen Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie zum Ausübungspreis von 1,34 Dollar berechtigt. Eine Ausübung ist während eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem Ausgabedatum möglich. Die Platzierung wird voraussichtlich am bzw. um den 8. Januar 2021 geschlossen und ist an den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen seitens der Regulierungsbehörden gebunden.

Des Weiteren hat das Unternehmen der Firma Eight Capital eine Option auf Überzuteilung gewährt, die zum Kauf von zusätzlich 15 % der Einheiten zum Ausgabepreis berechtigt. Sie kann bis spätestens 30 Tage nach dem Abschluss der Platzierung jederzeit entweder zur Gänze oder in Teilen ausgeübt werden. Sollte diese Option zur Gänze ausgeübt werden, wird im Rahmen der Platzierung ein zusätzliches Kontingent im Wert von rund 1.500.000 Dollar platziert, was einem Gesamterlös von rund 11.500.000 Dollar aus der Platzierung entspricht.

Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus der Platzierung als Working Capital bzw. für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

Die Einheiten werden in jeder der kanadischen Provinzen, mit Ausnahme von Quebec, in Form eines Kurzprospekts angeboten und dürfen im Einklang mit den einschlägigen Ausnahmeregelungen hinsichtlich der Prospekt- oder Registrierungspflicht gemäß den geltenden Gesetzen über eine Privatplatzierung auch in den Vereinigten Staaten sowie an Offshore-Anleger verkauft werden.

Die angebotenen Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem geltenden US-Wertpapiergesetz (United States Securities Act von 1933) in der aktuellen Fassung bzw. den geltenden Wertpapiergesetzen der jeweiligen Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, wenn keine Registrierung oder keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsvorschriften laut Gesetz vorliegt. Diese Pressemeldung stellt in keinem Rechtssystem, in dem ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, ein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf dieser Wertpapiere dar.