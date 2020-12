Boeing Aktie Wann hebt der Gigant wieder ab?

Wenn ein Unternehmen seit 2 Jahren in den Medien und damit in der Öffentlichkeit massiv in der Kritik stand, dann war dies Boeing. Einige hatten bereits den Abgesang auf Boeing eingeläutet. Boeing: BA // ISIN: US0970231058 Wer es mit der Fliegerei zu tun hat, muss sich warm anziehen, egal ob als Airline oder als Konstrukteur. Das weiß man inzwischen auch bei Boeing. Mit der 737 Max entwickelte man ein Flugzeug, das für Billig-Airlines wie geschaffen ist. Doch nach zwei Abstürzen im Frühjahr 2019 aufgrund eines fehlerhaften Steuerungsprogramms wurden die Maschinen aus dem Verkehr gezogen. Erst vor wenigen Tagen lief die Auslieferung der modifizierten 737 Max wieder an, unter anderem an Ryanair. Ob die Iren damit bald den „Sunshine Reggea auf Ibiza“ einläuten können, wird die Zukunft weisen. Historie Eigenlob ist unsere Sache nicht, doch die Fakten gehören auf den Tisch. Schließlich gab es über die Boeing-Aktie in den letzten Monaten wenig bis nichts Gutes zu lesen. Außer bei uns, weil wir uns lieber auf den Taschenrechner als auf Spekulationen verlassen. Im August hatten wir einen Zielbereich definiert, den Sie im Chart vom 25. August als grüne Box erkennen. Nachdem die Aktie diesen Zielbereich touchierte, berechneten wir die Wahrscheinlichkeit von 42%, dass sie im September darin einlaufen wird, um dann bei einem Unterstützungswert von $145.07 die Korrektur Richtung Norden zu vollziehen. BOEING CHART 25.08.2020 Wie Sie im Chart vom 29. September sehen, folgte die Aktie unserer Prognose wie von unsichtbaren Marionettenfäden gezogen. Es sind jedoch keine Fäden, sondern pure Zahlen, welche die Richtung vorgeben. BOEING CHART 29.09.2020 Und so berechneten wir zu dieser Zeit den weiteren Kurs der Aktie und prognostizierten eine Korrektur in den Norden mit anschließender Korrektur zurück in den Süden. Dort sahen wir eine nachhaltige Kurserholung. Zur Veranschaulichung haben wir Ihnen diesen Punkt im Chart mit der roten alt. (7) markiert. Primärszenario // 61% Und wie ging es weiter? Im aktuellen Dezember-Chart sehen Sie: Die Mathematik weiß mehr als die Spekulation. Der Fahrstuhl ging nach oben und brachte die Aktie bis zum Widerstand bei $244.00. Das waren mal kurz 48% Kursanstieg in einem Monat. Jetzt berechnen wir mit einer Wahrscheinlichkeit von 61% die Chance auf eine Zwischenkorrektur, die uns nochmal das Geschenk tieferer Kurse beschert. Dafür haben wir einen neuen Zielbereich berechnet, den Sie als grüne Box im Chart vorfinden. Sie trägt die Koordinaten $183.88 bis $157.99. Idealerweise liegt unser Ziel bei $180, und wenn uns das Glück hold ist noch ein wenig tiefer. An diesem Punkt werden wir ordentlich nachkaufen. BOEING CHART 14.12.2020 Alternativszenario // 39% In der Struktur verläuft die Alternative mit der Wahrscheinlichkeit von 39% gleich. Hier bewegen wir uns erst noch ein Stück weiter auf der Oberseite bis auf ein Level um $250. Am Boden der Zwischenkorrektur werden wir einkaufen und die grüne Box des Zielbereiches dazu anpassen. Um ganz transparent zu sein, wir haben zwei Mal Positionen bei Boeing hinterlegt, die aktuell ca. 60% im Plus liegen. Langfristig sehen wir bei Boeing $600 bis $800 die Aktie, deshalb schreibe ich auch schon wieder über diesen Titel, weil er einfach eine einer der aussichtsreichsten Aktien im Dow Jones darstellt. Wollen Sie beim nächsten Einstieg dabei sein und einfach unverbindlich testen ob wir diese Ergebnisse auch für Ihr Depot darstellen können? Das geht und zwar kostenlos! Das bedeutet, Sie können für alle 30 Dax Aktien und alle 30 Dow Jones Aktien das Positionsmanagement erhalten (Einstiege, Ausstiege, Stopps, Gewinnmitnahmen). Überzeugen Sie sich selbst! Kostenlose Anmeldung:www.hkcmanagement.de Boeing Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de





