Im Frühjahr 2019 ging Uber Technologies an die Börse und markierte nur wenig später bei 47,08 US-Dollar einen ersten Höchststand in dem Jahr. Die anschließende Korrektur in Verbindung mit dem diesjährigen coronabedingten Crash fordert seinen Tribut und führte zu Abschlägen auf 13,71 US-Dollar. Das war jedoch zeitgleich auch der Startschuss für eine ungeheuer starke Rallye, bis September stieg das Papier in den Bereich einer sehr markanten Trendbegrenzung an. In der Auswertung vom 28. September 2020: „Uber: Viel fehlt nicht mehr!“ wurde auf eine mögliche inverse SKS-Formation größeren Ausmaßes hingewiesen, diese wurde nur wenig später aktiviert und trieb die Notierung des US-Fahrdienstleisters auf 56,02 US-Dollar in der abgelaufenen Woche voran. Long-Positionen sollten jetzt vielleicht durch Gewinnmitnahmen oder eventuelle Schließung abgewickelt werden.

Topping-Muster möglich

Obwohl sich das Wertpapier von Uber vergleichsweise gut auf dem hohen Niveau hält, ist eine Trendwende nach der vorausgegangenen Rallye überfällig geworden. Wer sich kurzfristig den bärischen Marktteilnehmern anschließen möchte, kann dies beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN KE0FJP tun. Mögliche Ziele in der Aktie sind zunächst bei 50,00 US-Dollar vorzufinden, darunter bei 48,51 US-Dollar. Bei größerem Konsolidierungsbedarf könnte es sogar noch einmal auf die Jahreshochs aus 2019 bei 47,08 US-Dollar abwärts gehen. Auf jeden Fall sollten bestehende Positionen reduziert oder aber mit einer Stopp-Anhebung enger abgesichert werden. Für den Fall eines unerwarteten Ausbruchs über die aktuellen Jahreshochs von 56,02 US-Dollar würde ein potenzielles Ziel bei 62,02 US-Dollar liegen.