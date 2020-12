Millionen für Managerin nach Diskriminierungsvorwurf bei Pinterest

LOS ANGELES (dpa-AFX) - Die Fotoplattform Pinterest hat sich am Montag mit einer ehemaligen Managerin auf einen 22,5 Millionen Dollar (18,5 Million Euro) schweren Vergleich geeinigt. Dies bestätigte eine Sprecherin der Anwälte von Francoise Brougher der Deutschen Presse-Agentur. Brougher war als Chief Operating Officer bei Pinterest tätig und hatte im August das Unternehmen unter anderem wegen Geschlechterdiskriminierung und ungerechtfertigter Kündigung verklagt.

Laut US-Medien handelt es sich um einen Rekord-Vergleich in einem Diskriminierungs-Rechtsstreit. 2,5 Millionen Dollar sollen laut der Anwaltssprecherin an gemeinnützige Organisationen gehen, die Frauen und unterrepräsentierte Gruppen in der Technologie-Industrie unterstützen.