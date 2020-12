(neu: weitere Details)



BERLIN/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Zu Beginn des verschärften Corona-Lockdowns in Deutschland wächst die Hoffnung, dass der EU noch vor Weihnachten ein Impfstoff gegen Corona zur Verfügung steht. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA kündigte am Dienstag in Amsterdam an, sie werde am 21. Dezember ihr Gutachten über die Zulassung des Impfstoffs von Pfizer und Biontech vorlegen - acht Tage früher als ursprünglich geplant. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sprach in Berlin von einer "guten Nachricht für die Europäische Union".

Zuvor hatte der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, betont: "Die Lage ist so ernst wie sie noch nie war in dieser Pandemie." Die Infektionszahlen in Deutschland verharren auf hohem Niveau. Hoffnung machte am Dienstag allenfalls der Wert der gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Er ging erstmals seit fast zwei Wochen leicht zurück.