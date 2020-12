DGAP-News Havn Life Sciences kündigt eine Erhöhung der Finanzierung durch Eight Capital auf 10 Millionen US-Dollar an Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 15.12.2020, 17:54 | 37 | 0 | 0 15.12.2020, 17:54 | DGAP-News: Anleger-Empfehlung / Schlagwort(e): Finanzierung/Finanzierung

Havn Life Sciences kündigt eine Erhöhung der Finanzierung durch Eight Capital auf 10 Millionen US-Dollar an



15.12.2020 / 17:54

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Havn Life Sciences kündigt eine Erhöhung der Finanzierung durch Eight Capital auf 10 Millionen US-Dollar an

Havn Life Sciences Inc. (ISIN: CA4196211078 ; WKN: A2QCQ0) freut sich bekannt zu geben, dass es eine geänderte Vereinbarung mit Eight Capital geschlossen hat, wonach Eight Capital nun zustimmt, 9.346.000 Einheiten zu einem Preis von 1,07 USD pro Anteil (der "Ausgabepreis") für einen Bruttoerlös von ca. 10.0000 USD zu kaufen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie am Kapital der Gesellschaft (eine "Aktie") und einem Optionsschein (ein "Optionsschein"), wobei jeder Optionsschein den Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Aktie zu einem Ausübungspreis von 1,34 USD berechtigt. Zeitraum: 36 Monate ab Ausstellungsdatum. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 7. Januar 2021 abgeschlossen und setzt voraus, dass das Unternehmen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhält. Die Gesellschaft hat zugestimmt, Eight Capital eine Mehrzuteilungsoption zum Kauf von bis zu 15% der Anteile zum Ausgabepreis zu gewähren, die ganz oder teilweise jederzeit vor dem 30-Tage-Datum ausgeübt werden kann. Wenn diese Option vollständig ausgeübt wird, werden gemäß dem Angebot weitere ca. 1.500.000 USD aufgebracht, und der Gesamterlös des Angebots beträgt ca. 11.500.000 USD. Der Nettoerlös des Angebots wird für das Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Über Havn Life Sciences:



"Havn Life" ist ein Biotech-Gesundheitsunternehmen aus Kanada, das mit einer Reihe standardisierter und kontrollierter Psilocybin-Produkte einen neuen Markt für Forschung und Therapie öffnen möchte. Das Unternehmen verfügt über eine eigene Forschungseinrichtung (Havn Labs) auf dem Campus der University of British Columbia (UBC). Das Team aus renommierten Wissenschaftlern kann umfassende Erfahrungen aus der Chemie- und Formulierungsentwicklung vorweisen und standardisiert nun die Extraktion von psychedelischen Verbindungen, um die Entwicklung innovativer Therapien für die menschliche Gesundheit zu unterstützen. Seite 2 ► Seite 1 von 5



