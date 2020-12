WERDOHL (dpa-AFX) - Der Bahntechnik-Konzern Vossloh rechnet dank der Klimapolitik in den kommenden Jahren mit deutlich mehr Umsatz und Gewinn. "Die Erreichung von Klimaschutzzielen ohne eine zunehmende Verlagerung von Verkehr auf die Schiene ist schlicht nicht realistisch", sagte Konzernchef Oliver Schuster anlässlich einer Investorenveranstaltung am Dienstag in Werdohl. Weil sich die Streckennetze nicht ohne Weiteres erweitern ließen, müsse man die Verfügbarkeit der bestehenden Netze deutlich erhöhen.

An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Die Vossloh-Aktie legte nach den Neuigkeiten vom späten Nachmittag kräftig zu und ging als drittstärkster Wert im Nebenwerte-Index SDax mit einem Kursplus von 5,19 Prozent auf 40,55 Euro aus dem Handel. Nachdem der Aktienkurs im Corona-Crash an den Finanzmärkten Mitte März bis auf 23,60 Euro abgestürzt war, hat er sich wieder deutlich erholt. Zuletzt wurde das Papier fast zehn Prozent höher gehandelt als zum Jahreswechsel.