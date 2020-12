Essen (ots) - Bei Galeria Karstadt Kaufhof können alle Kunden bis Weihnachten

online bestellte und reservierte Geschenke in den Filialen abholen und so ihren

liebsten Menschen pünktlich zum Fest eine Freude machen.



Wenn ab dem 16. Dezember der Einzelhandel in den Lockdown geht, verlassen sich

viele auf die Lieferdienste. Je näher jedoch das Weihnachtsfest rückt, desto

unsicherer ist die pünktliche Zustellung der Präsente. Aber niemand muss ohne

Geschenke bleiben.





Bereits bestellte Click & Collect-Sendungen können bis 23.12. von Kunden in den
Filialen an eigens eingerichteten Stationen abgeholt werden.
Zudem können Kunden über galeria.de auch noch kurzfristig vor dem Weihnachtsfest
Geschenke in den Filialen online reservieren und sie bis zum 23.12. dort
kontaktlos an den Abholstationen entgegennehmen.
Die Online-Reservierung von Produkten mit späterer Abholung in den Filialen wird
auch über Weihnachten hinaus möglich sein. So muss am Silvesterabend nicht auf
Raclette oder Fondue verzichtet werden, denn dafür gibt es alles im Warenhaus.