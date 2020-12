Onchan, Isle Of Man (ots/PRNewswire) - Die globale Sportikone kehrt auf die

größte Online-Pokerseite der Welt zurück



Der brasilianische Fußballstar Neymar Jr. hat heute bestätigt, dass er zu

PokerStars zurückkehrt und eine aufregende neue Partnerschaft eingeht.



Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf: https://ww

w.multivu.com/players/uk/8828951-neymar-jr-goes-all-in-with-pokerstars/ .





Die Partnerschaft wird eine wahre Zusammenarbeit sein, die sich über vieleAspekte der Marke erstreckt. Mit seiner Leidenschaft für Poker und Glücksspielabseits des Spielfeldes passt die globale Sportikone perfekt zu PokerStars undwird sein Flair und seine Persönlichkeit an die Online- und Live-Tische sowie indie PokerStars-Community auf der ganzen Welt bringen.Die Ankündigung markiert den Beginn des neuen Kapitels von Neymar Jr. mitPokerStars, der Heimat von Poker, Casino und Sport. Ein neuer Markenfilm(https://youtu.be/DfDk-ywxCHA) gibt einen Vorgeschmack auf das, was noch kommenwird: Neymar Jr. erklärt, dass er "IN" ist und lädt alle Spieler in seineninneren Kreis ein, was zeigt, dass der brasilianische Star seine Rolle weit überdie reine Werbung hinaus annimmt."Wenn ich nicht gerade Fußball spiele, liebe ich es, Karten zu spielen. Mitmeinen Freunden zu konkurrieren ist eine große Leidenschaft von mir, ich liebedas Gemeinschaftsgefühl, den Spaß und die unvorhersehbaren Momente, die in jedemSpiel auftreten können. Als echter Pokerfan freue ich mich darauf, mitPokerStars ein neues Kapitel aufzuschlagen. Gemeinsam werden wir Momente fürunsere Community und Fans auf der ganzen Welt schaffen.", sagt Neymar Jr.Die Unterzeichnung folgt einer kürzlich erfolgten globalen Markenauffrischungfür PokerStars, die über das reine Produkt hinausgehen und sich zu einerglobalen Unterhaltungsmarke entwickeln will. Im Rahmen der Auffrischung derMarke hat PokerStars die ersten TV-Spots zum Thema "Safer Gambling" geschaltet,die nur ein Teil des Engagements für die Sicherheit der Spieler sind. Dasengagierte und preisgekrönte Responsible-Gaming-Team von PokerStars war einesder ersten in der Branche und ist ein integraler Bestandteil des Unternehmens."Neymar Jr. ist ein wahrer globaler Superstar. Aber was diese Partnerschaftuntermauert, ist seine echte Liebe zum Poker. Es geht um eine gemeinsameLeidenschaft für das Spiel und die schöne Ungewissheit im Herzen des Spiels. Wirbei PokerStars probieren ständig neue Dinge aus, um unseren Kunden neue Energie,Aufregung und Unterhaltung zu bieten. Zusammen mit Neymar Jr. glauben wir, dasswir dies für die PokerStars-Community auf das nächste Level bringen können.", soMartin Nieri, Global Director of Brand and Creative bei PokerStars.PokerStars x Neymar Jr. werden das ultimative Paar im Poker sein. Dies ist nurder Anfang der Reise, denn 2021 soll noch mehr enthüllt werden. Bis dahin findenSie hier einen kleinen Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird:https://youtu.be/zytlpVfdQfw .Spielen Sie verantwortungsbewusst! Für weitere Informationen überverantwortungsvolles Spielen finden Sie auf unserer Website:http://www.pokerstars.com/about/responsible-gaming/ .Über PokerStarsPokerStars betreibt die weltweit beliebtesten Online-Poker-Sites für die globalePokergemeinschaft. Seit dem Start 2001 ist PokerStars für Spieler aus aller Weltzur ersten Wahl geworden. Es werden mehr tägliche Turniere als irgendwo sonstangeboten und das mit der besten Online-Sicherheit. Bereits über 200 MilliardenMal wurden die Karten auf PokerStars ausgegeben - mehr als auf jeder anderenPokerseite.PokerStars ist im Besitz von Flutter Entertainment plc. (LSE: FLTR) (EURONEXT:FLTR).Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1386233/PokerStars_Neymar_Jr.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1164298/PokerStars_Logo.jpgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/70887/4792021OTS: PokerStars.com