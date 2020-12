NEC entscheidet sich für Telefónica Deutschland als Systemintegrator für erstes Open-RAN-Pilotsystem in Deutschland

Telefónica Deutschland / O 2 und die NEC Corporation (NEC; TOKIO: 6701) gaben heute bekannt, dass NEC in Zusammenarbeit mit Partnern von Telefónica Deutschland / O 2 als bevorzugter Full-Service-Systemintegrator für das erste Open-RAN-Pilotsystem in Deutschland ausgewählt wurde. Das System hat bereits erfolgreich einen ersten Anruf über Open RAN in einem aktiven O 2 -Mobilfunknetz in der bayerischen Stadt Landsberg am Lech absolviert.

Im Verlauf des Pilotprojekts wird NEC bei der Gestaltung einer maßgeschneiderten Open-RAN-Architektur helfen, die für die Anforderungen des Mobilfunknetzes von Telefónica Deutschland optimiert und darauf abgestimmt ist. Als Systemintegrator für dieses Pilotsystem koordiniert NEC das Gesamtkonzept des Open-RAN-Systems und stellt die Bereitstellung einer soliden End-to-End-Lösung sicher. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit Branchenführern wie ADVA, Altiostar, GigaTera Communications, Intel, Red Hat, Supermicro und Xilinx.