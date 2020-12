Nano Interactive bringt leistungsstarke Consumer-Intent-Score-Lösung mit hohem Privatsphärenschutz auf den Markt, um Marken in der Post-Cookie-Welt gezielt und live zu unterstützen

Die CIS-Lösung ist ab heute verfügbar, so dass alle Werbetreibenden, die gegenwärtig Kampagnen mit Nano Interactive durchführen, von dem verbesserten Targeting profitieren können. Sie ist die einzige Privacy-First-Lösung auf dem Markt, die Live-Intent-Daten mit einem umfassenden 15-Punkte-Scoring-Modell kombiniert und damit eine identitätsfreie und effektive Zielgruppenansprache ermöglicht. Dieses Scoring-Modell stützt sich auf maschinelles Lernen und die Verarbeitung von natürlicher Sprache, um Website-Inhalte zu lesen und sie mittels einer tiefgreifenden Kontext- und Entitätsanalyse zu analysieren und so die zugrunde liegende Bedeutung und Stimmungslage in Kombination mit weiteren Live-Intent-Daten zu ermitteln. Anschließend nutzt sie die Ergebnisse, um das Targeting zu optimieren.

All dies wird in Echtzeit geliefert, wobei das Endziel darin besteht, Werbetreibenden zu helfen, die Absichten ihrer Nutzer besser zu verstehen und Anzeigen zielgenau auf ihre Markenbotschaft und Zielgruppe auszurichten. Der CIS erzeugt ein einzigartiges Consumer-Intent-Diagramm für jede einzelne Werbekampagne, basierend auf den Targeting-Kriterien in Bezug auf die Schlüsselwörter, das Branding und die Leistungsziele des Werbetreibenden. So kann jede Marke sicher sein, dass sie die richtigen Menschen mit der richtigen Botschaft in den entscheidenden Momenten erreicht - wichtige Faktoren bei der Suche nach alternativen Lösungen in einer Post-Cookie-Welt.

Die Scoring-Komponenten des Consumer Intent Score sind auf die Vertiefung der Einblicke, die bessere Optimierung und das Targeting ausgerichtet und umfassen:

Bewertung der Benutzerreise (User Journey): Diese Bewertung fokussiert sich darauf, woher der Benutzer kam, wonach er gesucht hat und wie dies die Effektivität des Marketings beeinflusst.

Bewertung der Markenrelevanz: Damit wird analysiert, wie relevant die Publisher-Website für die jeweilige Kampagne ist, basierend auf einem tiefen kontextuellen Verständnis von Seitenentitäten, Semantik, Stimmungslage und Markensicherheit.

Bewertung des Zeitpunkts: Vermittelt ein Verständnis dafür, wie andere Live-Faktoren die Marketingeffektivität beeinflussen, z.B. Gerät, Uhrzeit und Tag.

Bewertung der Interaktion: Berücksichtigt die historische Performance für ähnliche Arten von Werbetreibenden oder Kampagnen. Diese Komponente erfasst insbesondere die Betrachtungs- und Verweildauer - beides wichtige Faktoren für das Engagement.

Diese Technologie wird schon jetzt mit allen Kunden von Nano Interactive getestet, die von den erweiterten Targeting-Möglichkeiten mit verbesserter Kampagnenleistung sowohl in Bezug auf die Kampagneninteraktion als auch auf die Leistungskennzahlen (Key Performance Indicators, KPIs) für das Branding profitieren.