Osteuropas Börsen schließen uneinheitlich

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa sind am Dienstag ohne klare Richtung aus dem Handel gegangen. Zugewinne gab es an den Börsen in Prag und in Warschau, während die Handelsplätze in Budapest und Moskau Abschläge verzeichneten. Die bestimmenden Themen am Finanzmarkt waren die Verhandlungen zwischen der Europäischen Union (EU) und Großbritannien rund um ein Handelsabkommen nach dem Brexit sowie das Ringen um ein weiteres Corona-Konjunkturpaket in den USA.

Der tschechische Leitindex PX in Prag schloss mit einem Plus von 0,57 Prozent auf 987,38 Punkte. Unter den Einzelwerten stachen die Bankenwerte hervor. So schlossen Erste Group 1,7 Prozent fester. Die Titel der Moneta Money Bank konnten um klare 1,8 Prozent zulegen.