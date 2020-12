Biontech – jetzt zurückkaufen?

Liebe Leser, nun auch harter Lockdown in Deutschland. Steht dies im Januar den USA bevor? Und was macht dies mit Lockdown-Aktien? Mit Biontech, Etsy, Wayfair, Hello Fresh, Bet-at-home, Zalando oder Amazon? Oder schauen die Investoren ausschließlich wie üblich 6 Monate bis ein Jahr voraus? In unserem Börsendienst schauen wir immer wieder, dass wir intelligente Produkte finden, bei denen die Zeit für uns arbeitet. Gleichzeitig ist unser Ansatz aber auch ein ganz klar psychologischer. Wir gehen dann in der Cash-Quote auf 0, wenn die Stimmung am Boden ist. Stichwort Biontech – wie so oft in den letzten Tagen raten wir bei Biontech: Unter 90 Euro kurzen knackigen Long-Trade wagen, sobald es dreistellig wird eher die Position schließen. Zurück zum Gesamtmarkt und zur Stimmung:

Aktuell ist sie viel zu gut, daher haben wir 50% Cash, aufgebaut bei DAX 13.400. Und wir werden diese Flexibilität Anfang 2021 einsetzen. Was nicht bedeutet, dass der DAX nicht bis Jahresende noch die 13.800 erreichen kann, nach dem Motto – US-Investoren kaufen den Markt, der nur teuer und nicht super teuer ist (USA vs. Europa). Aber zurück zur Richtung: So wie wir 2020 im März long gegangen sind und 100% investiert waren. Auf www.feingold-academy.com/boersendienst finden Sie unser Interview bei n-tv aus dem März und viele weitere Infos zu unserem Börsendienst. Wir sind bei N-tv alle 2 Wochen zu Gast und freuen uns immer, wenn wir dort bei zu guter Stimmung mahnen können und bei schlechter Stimmung umso mehr zum Kauf animieren.