Was spricht für eine Jahresendrally der Aktienmärkte - und was dagegen? Für diese Rally spricht die gute Saisonalität - die zweite Dezember-Hälfte ist meist eine gute Zeit für die Märkte. Aber die Frage ist: wer kauft jetzt noch nach dem Rekord-November für die Aktienmärkte? Neueste Daten der Bank of America zeigen, wie stark die Investoren bereits investiert sind (Cash-Quote so tief wie seit dem Jahr 2013 nicht mehr). Kurzfristig werden nun folgende Punkte sehr wichtig: morgen die Fed-Sitzung, am Freitag dann der große Verfall. Dazu kommt die Frage, ob der US-Stimulus noch vor dem Jahreswechsel kommt - und wie groß er dann wirklich ist (wichtig aus Sicht der Wall Street sind Schecks für die Amerikaner)..

Das Video "Jahresendrally? Aber wer kauft jetzt noch?" sehen Sie hier..