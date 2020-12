Velabit von Velodyne Lidar gewinnt Silicon Valley Robotics Innovation Award

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR) gab heute bekannt, dass sein Lidar-Sensor Velabit von Silicon Valley Robotics zum Gewinner des Innovation Award 2020 gekürt wurde. Der Velabit, der kleinste Sensor von Velodyne, bringt neue Ebenen der Vielseitigkeit und Erschwinglichkeit in die 3D-Lidar-Wahrnehmung. Er ist eine Eckpfeilerlösung im Bestreben von Velodyne, Leben zu verändern, indem sichere Mobilität und intelligente Autonomie durch den Zugang zu den innovativen Lidar-Technologien des Unternehmens gefördert werden.

Velodyne Lidar’s Velabit sensor brings new levels of versatility and affordability to 3D lidar perception for autonomous solutions. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

„Die Tatsache, dass Velabit von Silicon Valley Robotics für den Innovation Award ausgewählt wurde, zeigt die anhaltend starke Anerkennung der Branche für die erfinderischen Fähigkeiten von Velodyne“, so Anand Gopalan, CEO, Velodyne Lidar. „Velodyne fühlt sich geehrt, dass der Velabit als bahnbrechendes Produkt für mobile Roboteranwendungen ausgezeichnet wurde. Mit seiner Kombination aus Leistung, Größe und Preis ist der Velabit ein bahnbrechender Sensor für den Einsatz in autonomen mobilen Robotern in einer Vielzahl von Branchen weltweit.“

Der Velabit ist die Antwort auf die Herausforderungen in puncto Kosten, Sicherheit und Design autonomer Lösungen bei gleichzeitig starker Sensor-Leistung. Dieser Festkörper-Lidar-Sensor ist für spezielle Anwendungsfälle in hohem Maße konfigurierbar und kann fast überall in Roboter, Fahrzeuge, unbemannte Luftfahrzeuge und Infrastruktur eingebettet werden. Durch die Nutzung der innovativen Designtechnologie und der Fertigungspartner von Velodyne ist der Velabit so konzipiert, dass er einfach in der Massenproduktion hergestellt werden kann.

Velodyne ist auch Lieferant des kürzlich vorgestellten Velarray M1600 für mobile Roboteranwendungen. Mit dem robusten Lidar-Sensor können berührungslose mobile und Last-Mile-Delivery-Roboter autonom und sicher ohne menschliches Eingreifen betrieben werden. Der Velarray M1600 bietet autonomen Robotern eine hervorragende Nahfeldwahrnehmung bis zu 30 Metern und ein breites vertikales Sichtfeld von 32 Grad, sodass sie unstrukturierte und wechselnde Umgebungen durchqueren können.