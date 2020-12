tick Trading Software profitiert vom Börsen- und Neobroker-Boom

tick Trading Software schließt das Geschäftsjahr 2019/220 mit einem Gewinnanstieg von 1,66 Millionen Euro auf 2,01 Millionen Euro ab. Man habe damit somit zum dritten Mal in Folge ein Rekordergebnis erzielt, so die Düsseldorfer Gesellschaft, die im vergangenen Jahr vom Börsen- und Neobroker-Boom profitiert hat. „Die hohe Volatilität an den Börsen und die damit verbundene gestiegene Handelsaktivität seit dem 1. Quartal des ...