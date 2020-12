IDEMIA erhält Auszeichnung im Rahmen des AFI Inclusive Fintech Showcase 2020

(Photo: Business Wire)

IDEMIA wurde für seine digitale Identitätslösung für benachteiligte Personengruppen beim AFI Inclusive Fintech Showcase 2020 mit dem zweiten Platz ausgezeichnet. Das Unternehmen war einer der zwölf Finalisten des Showcase, bei dem innovative Lösungen ausgezeichnet wurden, mit denen die negativen Folgen der COVID-19-Pandemie und weiterer Missstände in Angriff genommen werden.

In einer virtuellen Präsentation vor der AFI-Jury erläuterte Ali Akbar, Director für Business Intelligence der Digital Business Unit von IDEMIA, wie die Digital Identity Platform von IDEMIA von FinTech-Unternehmen und Regulierungsbehörden dazu genutzt werden kann, unterversorgten Menschen Methoden für die Identitätsprüfung bereitzustellen, die dadurch auf einfache und sichere Weise ihre Identität registrieren können und so Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen erhalten. Im Zusammenhang mit COVID-19 kann dieses Plattform die schnelle Erteilung von Finanzhilfen für die am meisten gefährdeten und schwer erreichbaren Bevölkerungsgruppen ermöglichen.

Als eines der drei bestplazierten Unternehmen wird IDEMIA an der Public-Private Dialogue Platform der AFI für den Dialog zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor teilnehmen und eine einjährige Mitgliedschaft im Luxembourg House of Financial Technology (LHoFT) erhalten, das praktische Schulungs-, Bildungs- und Forschungsdienstleistungen für die FinTech-Community anbietet. Das Unternehmen wird im Jahr 2021 auch an spezifischen Aktivitäten des AFI Public-Private Dialogue (PPD) teilnehmen.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung durch die AFI“, so Matthew Cole, CEO des Unternehmensbereichs SET von IDEMIA. „Durch den Abbau von Hürden für die finanzielle Inklusion und durch den Einsatz risikoorientierter KYC-Konzepte können wir Kanäle schaffen, über die die weltweit am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen Zugang zu wichtigen Dienstleistungen und zur digitalen Finanzwelt erhalten.“