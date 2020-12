The Open Group, das anbieterneutrale Technologiekonsortium, und die Universität York haben heute eine Partnerschaft mit einem Konsortium aus führenden europäischen Forschungsorganisationen, Softwareentwicklern und industriellen Big-Data-Anwendern bekannt gegeben. Gemeinsam werden sie hybride Big Data durch die Neu- und Weiterentwicklung von Technologien der nächsten Generation zugänglich und einfach in neue Anwendungen und Dienste integrierbar machen.

Das Projekt „Polyglot and Hybrid Persistence Architectures for Big Data Analytics“ (TYPHON) hat mit Unterstützung der Europäischen Union bereits 4,5 Millionen Euro (5,3 Millionen US-Dollar) in die Entwicklung fortschrittlicher Technologie investiert. Mithilfe dieser Mittel konnten rasch Anwendungen erstellt werden, die eine Verbindung zwischen den zahlreichen Formaten und Architekturen herstellen, die inzwischen zur Speicherung von Daten verwendet werden. Die integrierte Plattform wird derzeit in großen Unternehmen der Telekommunikations-, Banken-, Automobil- und Luft- und Raumfahrtbranche eingesetzt und als quelloffene Lösung umfassend verfügbar gemacht. Wenn Unternehmen die neue Technologie implementieren, können sie die Produktivität ihrer Datenarchitekten steigern, die Zeit und Kosten der Entwicklung senken und neue Anwendungen und Dienste bereitstellen, die die vorhandenen Big-Data-Speicher vollständig nutzen.

Entwicklungsteams müssen bei der kohärenten Gestaltung hybrider, auf Big Data beruhender Anwendungen und Dienste erhebliche Herausforderungen meistern, da die verschiedenen Formate, in denen die Daten vorgehalten werden, erfasst werden müssen. Zur Bewältigung dieser komplexen Aufgabe hat das TYPHON-Projekt eine Reihe von Tools für die Erstellung, Abfrage, Entwicklung, Analyse und Überwachung von hybriden Big-Data-Polystores entwickelt. Diese Polystores vereinen verschiedene Arten zugrundeliegender Speichertechnologien wie relationale, grafikbasierte, dokumentenbasierte, natürlichsprachliche und Big-Data-Inseln.

David Lounsbury, Chief Digital Officer, The Open Group, sagte: „Im Rahmen des TYPHON-Projekts haben verschiedene Branchenexperten zusammengearbeitet, um den zeitintensiven Prozess der Implementierung komplexer Big-Data-Lösungen zu straffen. Durch die Verknüpfung vieler verschiedener Speicherformate können Entwickler mithilfe der neuen Technologien Anwendungen zur effektiven Nutzung von Big-Data-Beständen in Unternehmen bereitstellen. The Open Group arbeitet seit langem mit der Universität York an komplexen Systemen. Gemeinsam können wir das Fachwissen und die Orientierungshilfe bieten, um diese Technologien erfolgreich durch die abschließenden industriellen Bewertungsrunden zu bringen.“