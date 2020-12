Zulassung des Impfstoffs in der EU rückt sehr nahe - unser Wert im Fokus

Liebe Leserin, lieber Leser,ich habe den Eindruck, wir haben in mehrfacher Hinsicht auf das richtige Pferd gesetzt. Gestern wurde bekannt, dass die EMA, die Gesundheitsbehörde der EU, das Zulassungsverfahren für den Impfstoff von BioNTech und Pfizer offenbar zum 21. Dezember beenden möchte. Die Zulassung dürfte nach den bisherigen Zulassungen in Großbritannien, in Kanada oder in den USA (seit dem Wochenende) auch in der EU folgen. Ab dem 26. Dezember, so heißt es, könne geimpft werden. Die Situation ist demnach ausgesprochen attraktiv für BioNTech - und für Sie.Die große Chance