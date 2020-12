NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street ist am Dienstag aufgrund der Fortschritte bei den Gesprächen über ein weiteres US-Hilfspaket und des Optimismus über den Corona-Impfbeginn gestiegen. Der Dow Jones Industrial stieg über die vielbeachtete Marke von 30 000 Punkten und notierte zuletzt 1,15 Prozent fester bei 30 204,30 Zählern. Am Vortag hatte der US-Leitindex mit 30 325 Punkten ein Rekordhoch markiert, war dann aber zurückgefallen.

Der marktbreite S&P 500 rückte am Dienstag um 1,17 Prozent auf 3690,07 Punkte vor. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,73 Prozent auf 12 552,97 Zähler aufwärts.

Nach einer Notfallzulassung hatten am Montag in allen US-Bundesstaaten die Impfungen gegen die Krankheit Covid-19 begonnen. Zunächst sollen Mitarbeiter von Gesundheitseinrichtungen sowie Bewohner von Alten- und Pflegeheimen geimpft werden. Es handelt sich um die größte Impfkampagne in der Geschichte des Landes.