Acht Geschäftsfrauen, die herausragende Führungspositionen in führenden Unternehmen in Europa, dem Nahen und Mittleren Osten und in Afrika innehaben, wurden bei den jährlich stattfindenden WeQual Awards ( www.wequal.com/awards ) als Preisträgerinnen ausgezeichnet.

WeQual EMEA 2020 - Winners (Photo: Business Wire)

WeQual ermittelt und würdigt weibliche Weltklasse-Führungskräfte, die eine Ebene unter der Vorstandsebene tätig sind. Die Organisation hat das Ziel, die Vielfalt und die Gleichberechtigung der Geschlechter innerhalb der Konzernvorstände der größten Unternehmen in der EMEA-Region zu fördern.

Die acht Preisträgerinnen wurden aus einer Auswahlliste mit 24 Finalistinnen ausgewählt. Die erfolgreichen Preisträgerinnen sind bei Aryzta, der Consumer Health Division von Bayer, bei Bureau Veritas, Fresenius Medical Care, Ooredoo Katar, Sodexo, der Standard Chartered Bank und bei Unilever beschäftigt.

Katie Litchfield, Gründerin und CEO von WeQual, äußerte sich hierzu wie folgt: „WeQual ermittelt bereits erfolgreiche weibliche Führungskräfte, die für die Ernennung in die oberste Management-Ebene eines Unternehmens qualifiziert sind. Unsere Mission ist es, die nur langsamen Fortschritte bei der Ernennung von Frauen in Führungspositionen zu beschleunigen und ihre erzielten Erfolge hervorzuheben.

„Das Phänomen der gläsernen Decke ist seit Jahrzehnten ein Thema. Die Ungleichheit ist direkt unterhalb der Konzernvorstandsebene am ausgeprägtesten. Daher ist es wichtig, die Gleichberechtigung der Geschlechter ganz oben zu fördern.“

Die Vergabe der Auszeichnungen erfolgt zu einem wichtigen Zeitpunkt für Frauen in der Wirtschaft. Die globale Covid-19-Pandemie birgt die potenzielle Gefahr, dass sie Frauen der Chance beraubt, Positionen in der obersten Chefetage zu besetzen. „Dass wir die Leistungen dieser Frauen in großen Konzernen in diesen Zeiten honorieren und würdigen, sorgt für ein leuchtendes Vorbild für andere“, so Katie Litchfield.

Es wurden ausgezeichnet:

− Bola Adesola: Senior Vice-Chairman für Afrika der Standard Chartered Bank, Nigeria. Kategorie „Head of Region“.

− Dr. Cora Koppe-Stahrenberg: Executive Vice President, Global Head of Human Resources von Fresenius Medical Care, Deutschland. Kategorie „People Excellence“.

− Munera AL-Dosari: Chief Strategy Officer von Ooredoo, Katar. Kategorie „Strategy Development“.

− Patricia Amaro: Digital Hub and E-Commerce Director von Unilever, Spanien. Kategorie „Digital Impact“.