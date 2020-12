Hancom Works bringt Produktivität, Zusammenarbeit und selbst verwalteten Datenschutz in die Cloud

Seattle (ots/PRNewswire) - Hancom Office und Nextcloud Enterprise bieten

verteilten Teams professionelle Tools für die Entwicklung von Inhalten und die

Zusammenarbeit in einer sicheren privaten Cloud-Umgebung



- MS Office-kompatible Produktivitätstools mit Echtzeit-Zusammenarbeit

- Selbstverwaltete Speicherkontrollen gewährleisten den Datenschutz und die

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

- AWS Private Cloud ermöglicht sicheren, unternehmensweiten Zugriff





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hancom (https://www.hancom.com/main/main.do) (KOSDAQ: HAANSOFT) hat heute HancomWorks angekündigt, eine Komplettlösung, die die professionellenOffice-Produktivitätstools von Hancom Office mit der sicheren, weltweitzugänglichen Nextcloud Enterprise-Kollaborationsumgebung integriert. HancomWorks wird im ersten Quartal 2021 über den AWS Marketplace verfügbar sein. Alssicheres Angebot für große und kleine Unternehmen bietet Hancom Works einePrivate-Cloud-Option für Unternehmen, die aus Datenschutzgründen oder aufgrundgesetzlicher Auflagen bisher kein Cloud-basiertes Angebot in Betracht gezogenhaben.Mit Hancom Works kann ein Unternehmen ein verteiltes Team mit denBüroproduktivitäts- und Kollaborationstools ausstatten, die sie sich schon langegewünscht haben, während sie die volle Kontrolle über die sensiblen Daten desUnternehmens behalten. Die professionellen Produktivitätstools von Hancom Officesind vollständig MS Office-konform und dennoch für Benutzer auf jeder Plattformund jedem Gerät zugänglich. Teammitglieder können per Text- und Video-Chatkommunizieren, während sie Inhalte in Echtzeit über das Nextcloud EnterpriseDokumentenspeichersystem erstellen und gemeinsam bearbeiten. Die Verwaltungs-und Managementfunktionen von Nextcloud stellen sicher, dass sich Ihre sensiblenoder regulierten Daten genau dort befinden, wo sie hingehören - und dass nurdiejenigen darauf zugreifen können, die Sie dazu autorisiert haben."Mit Hancom Works können Unternehmen, die bisher nicht dazu in der Lage waren,die Vorteile der Kommunikations- und Kollaborationsfunktionen vonPublic-Cloud-Angeboten zu nutzen, dies nun in einer sicherenPrivate-Cloud-Umgebung tun", sagt Dr. Wonsok Yun, President of Global Businessder Hancom Group. "Andere Anbieter bieten leistungsstarke Office-Produktivitäts-und Kollaborationsfunktionen in der Cloud an, sind aber für Unternehmen, die mitsensiblen Gesundheits- oder Finanzdaten zu tun haben, ungeeignet. FürUnternehmen, die unbedingt Datenschutz und Sicherheit gewährleisten müssen,bietet Hancom Works on AWS genau das, was sie benötigen - erstklassigeOffice-Produktivitätssoftware, erstklassige Kommunikations- und