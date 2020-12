Tagesausblick für 16.12.: DAX fester. ifo, Fed und Autowerte im Fokus!

Starke Wirtschaftsdaten aus China, gute Unternehmensmeldungen und die Hoffnung auf einen last-Minute-Deal in den Brexit-Verhandlungen stützten heute die Aktienmärkte. So verbesserte sich der DAX® um rund 0,9 Prozent auf 13.340 Punkten und der EuroStoxx®50 um 0,4 Prozent auf 3.520 Punkte. Morgen steht die Fed-Zinsentscheidung an. Zudem wird der Ifo-Index veröffentlicht. Möglicher geben sie den Märkten Impulse.

Am Anleihemarkt blieb es heute ruhig. Die Renditen stagnieren weiterhin auf extrem niedrigen Niveau. Die Edelmetalle präsentierten sich derweil fester. Der Goldpreis schielte zeitweise über die Marke von 1.850 US-Dollar und Silber stieg über 24 US-Dollar. Die gute Stimmung am Aktienmarkt trieb heute auch den Ölpreis weiter nach oben. Der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil konnte sich dabei oberhalb der 50 US-Dollarmarke festsetzen.

Unternehmen im Fokus

Meldungen wonach Herbert Diess, den VW-Konzern möglicherweise noch länger führen könnte und Aussagen zu Effizienz-Steigerungen im Konzern ließen die VW-Aktie heute nach oben schießen. Im Windschatten schoben sich auch die Aktien von BMW und Daimler nach oben. Ceconomy übernimmt Media Markt und Saturn. Die Aktie legte daraufhin rund ein Viertel zu. Continental gibt morgen auf dem Kapitalmarkttag einen Überblick zur weiteren Unternehmensstrategie. Nikolai Setzer hat seit Anfang des Monats das Steuer bei Continental in der Hand. Im Vorfeld der Präsentation zeigte sich die Aktie deutlich fester. Die EU will am 21. Dezember 2020 über die Zulassung des Corona-Impfstoffs von BioNTech/Pfizer entscheiden. Die BioNTech-Aktie legte daraufhin deutlich zu. Klöckner erhöhte die Jahresprognose. Davon profitierte nicht nur die Aktie des Stahlhändlers, sondern auch die Papiere von Salzgitter und ThyssenKrupp überdurchschnittlich. Die TUI-Aktie verbesserte sich heute um rund zwei Prozent. Der Touristikkonzern will am 5. Januar 2021 über ein Rettungspaket entscheiden. Apple erhöht offenbar die iPhone-Produktion um 30 Prozent. Die Aktie startete daraufhin mit Gewinnen in den Handel. Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute der Global Hydrogen Index, Stoxx® 600 Automobiles Index und der Solactive® German Mergers & Acquisitions Index.

Wichtige Termine

Deutschland – Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für Dezember

Deutschland – ifo Institut – Konjunktur-Prognose für 2021 und 2022

Europa – Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für Dezember

Europa – Euro Zone – Handelsbilanz Eurostat, Oktober

USA – Einzelhandelsumsatz, November

USA – Offenmarktausschuss der US-Notenbank FOMC (Federal Open Market Committee) gibt seine Entscheidung über die Zinssätze bekannt, gefolgt von einer Erklärung

Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 13.360/13.420 Punkte Unterstützungsmarken: 113.140/13.180/13.230/13.310 Punkte Der DAX® setzte den Aufwärtstrend von gestern fort und klopfte bei 13.375 Punkten an die obere Begrenzung des seit Mitte November gebildeten Seitwärtstrends. Ein Ausbruch aus dem Trend gelang noch nicht. Möglicherweise hat die Fed morgen ein Weihnachtsgeschenk im Gepäck und gibt den hiesigen Märkten Impulse. Auf der Oberseite findet der Index bei 13.360 und 13.420 Punkten Widerstände. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden) Betrachtungszeitraum: 19.11.2020– 15.12.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 16.12.2013 – 15.12.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier . Call-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® Index HR1PQW 8,87 12.900 16.03.2021 DAX® Index HR1PRA 7,71 13.450 15.06.2021 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 15.12.2020; 17:43 Uhr Put-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® Index HR1PQZ 5,39 13.300 16.03.2021 DAX® Index HR1PRG 6,42 12.900 15.06.2021 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 15.12.2020; 17:44 Uhr NEU: Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Cashback über die kostenlose Cashbuzz-App oder online über die Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben.aktivieren.pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 16.12.: DAX fester. ifo, Fed und Autowerte im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).