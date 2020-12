ERYTECH schließt Aufnahme in der TRYbeCA-1-Phase-3-Studie zur Untersuchung der Zweitlinientherapie bei Pankreaskrebs ab

TRYbeCA-1, die klinische Phase-3-Schlüsselstudie, in der ERYTECHs führender Produktkandidat Eryaspase als Zweitlinienbehandlung bei metastasierendem Pankreaskrebs untersucht wird, hat die Patientenaufnahme abgeschlossen. Es nehmen insgesamt 510 Patienten an der Studie teil, was leicht über der angestrebten Teilnehmerzahl von 482 Patienten liegt.

LYON, Frankreich und CAMBRIDGE, Massachusetts, Dec. 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ERYTECH Pharma (Nasdaq und Euronext: ERYP), ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der klinischen Forschung, das innovative Therapien entwickelt, bei denen Arzneimittelwirkstoffe in roten Blutkörperchen eingekapselt werden, gab heute den Abschluss der Aufnahme in die TRYbeCA-1-Phase-3-Studie zur Untersuchung der Zweitlinientherapie bei Pankreaskrebs bekannt.

Die Studie erreichte kürzlich die erforderliche Anzahl an Ereignissen für die geplante Interims-Überlegenheitsanalyse, die von einem unabhängigen Datenkontrollkomitee durchgeführt werden muss. Die Bekanntgabe der Ergebnisse der Interims-Überlegenheitsanalyse wird für das erste Quartal 2021 erwartet. Da die Interimssanalyse keine Beurteilung auf Nutzlosigkeit umfasst, gibt es zwei mögliche Ergebnisse: die Studie wird entweder: (1) bis zu einer endgültigen Analyse fortgesetzt, die für das vierte Quartal 2021 erwartet wird, oder (2) vorzeitig beendet, wenn eine zweifelsfreie Verbesserung des Gesamtüberlebens nachgewiesen wird. In letzterem Fall geht das Unternehmen davon aus, dass es den Antrag auf Zulassung in den USA und in Europa in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 einreichen kann.

Anfang dieses Jahres gewährte die US-amerikanische Food and Drug Administration für Eryaspase den Fast-Track-Status als potenzielle Zweitlinientherapie für Patienten mit metastasierendem Bauchspeicheldrüsenkrebs. Eryaspase profitiert zudem vom Orphan-Drug-Status bei Pankreaskrebs sowohl in den Vereinigte Staaten als auch in Europa.

„Wir sind sehr erfreut, dass die Aufnahme in die TRYbeCA-1-Studie planmäßig verlaufen ist, trotz der Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie“, so Dr. Iman El Hariry, Chief Medical Officer von ERYTECH. „Dies war nur aufgrund der harten Arbeit der Prüfärzte, des Krankenhauspersonals an den Prüfzentren, der Patienten und ihrer Angehörigen möglich. Wir freuen uns auf das Ergebnis der geplanten Interims-Überlegenheitsanalyse Anfang nächsten Jahres.“