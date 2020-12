Ein neues Internet

Straubing (ots) - Die Macht der Internetriesen ist gewaltig. Nahezu alleVersuche der Europäischen Kommission, die schleichend vorangetriebenenWettbewerbsverzerrungen von Google, Apple und Co. mit dem Kartellrecht zustoppen, sind folgenlos geblieben. Stattdessen nutzen die Konzerne ihre selbstgeschaffenen Verflechtungen von Plattform und eigenen Angeboten, von Kunden undVerkäufern dazu, ihre Geschäftspraktiken auszubauen. Die Liste der Beispiele istlang. Brüssels zuständige Kommissarin hat etliche Verfahren gegen dieUnternehmen angestrengt und auch gewonnen. Aber geändert hat sie wenig.Was die EU nun vorschlägt, ist ein Quantensprung. "Wir haben es mitRegulierungen versucht, nun brauchen wir Gesetze", hieß es am Dienstag bei derVorstellung der beiden neuen Dokumente, in denen die Kommission eher einenBeitrag zu einem fairen Netz sieht als eine Attacke auf das freie Internet. Undtatsächlich ist die Frage berechtigt, ob es wirklich die Regulierer sind, diedas liberale Netz schrittweise abschaffen oder nicht doch die Konzerne. Dabeiist man schon weit gekommen. Jeder User kann heute wissen, was mit seinen Datengeschieht - und er muss zustimmen. Auch wenn ihm manche Angebote verschlossenbleiben, sollte er der Nutzung seiner persönlichen Informationen widersprechen.Doch was nun ansteht, ist das Aufbegehren der Europäer gegen eineInternetwirtschaft, die mit Tricks und geschickten Platzierungen de facto dieWahl- und Bewegungsfreiheit im Internet einschränkt. Der erste Schritt dazu wardie personalisierte Werbung, die die Konzerne aus dem Surfverhalten jedes Usersgenerieren. Dies hat zu der Erstellung von Angeboten geführt, bei denen dieUnternehmen mal als reine Plattform, ein anderes Mal als Anbieter auf dereigenen Plattform auftraten. Mit Wahlfreiheit hat das nur noch wenig zu tun.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122668/4792083OTS: Straubinger Tagblatt