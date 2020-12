Biden wirbt eindringlich um Stimmen bei Senats-Stichwahlen in Georgia

ATLANTA (dpa-AFX) - Vor den folgenschweren Stichwahlen im Januar um zwei Sitze im mächtigen US-Senat hat der künftige US-Präsident Joe Biden eindringlich um die Unterstützung für die demokratischen Kandidaten in den Rennen geworben. Die Wähler müssten abstimmen als hinge ihr Leben davon ab, "denn das tut es", sagte Biden am Dienstagnachmittag (Ortszeit) bei einem Wahlkampfauftritt im US-Bundesstaat Georgia, wo am 5. Januar die beiden Stichwahlen anstehen.

Bei der Präsidentschaftswahl am 3. November habe bereits eine Rekordzahl von Menschen in Georgia ihre Stimme abgegeben und gewählt, als ginge es um Leben. "Das müsst ihr noch mal tun", appellierte Biden an die Bürger. Er brauche die beiden demokratischen Kandidaten aus Georgia im Senat, um in der Kammer Verbesserungen für das ganze Land auf den Weg zu bringen.