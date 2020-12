15.12.2020 / 22:58 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014



Traumhaus AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts



Wiesbaden, den 15. Dezember 2020 - Der Vorstand der Traumhaus AG (Frankfurt, m:access, Xetra, ISIN: DE000A2NB7S2) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf Grundlage des satzungsmäßigen genehmigten Kapitals eine Erhöhung des Grundkapitals durch Ausgabe von 142.858 neuen auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien von derzeit EUR 4.611.113,00 auf dann EUR 4.753.971,00 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen.



Die neuen Aktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2020 werden im Rahmen einer Privatplatzierung Institutionellen Investoren zu einem Preis von EUR 14,00 je neuer Aktie zur Zeichnung angeboten.



Insgesamt fließt der Gesellschaft aus der Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 2.000.012,00 zu.



Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll der weiteren Unternehmensexpansion sowie der weiteren Stärkung der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft dienen.

Über die Traumhaus



Die Traumhaus AG, gegründet 1993 in Wiesbaden, ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und serielles Bauen in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: Von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: "Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!" Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse, im Xetra Handel und weiteren Handelsplätzen.



Investor Relations

Michael Bussmann

+49 6122 58653 - 68

m.bussmann@traumhaus-familie.de



Pressesprecherin

Christine Stein

+49 6122 58653 555

c.stein@traumhaus-familie.de



---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Traumhaus AG

Borsigstraße 20a

65205 Wiesbaden

Deutschland

Telefon: +49 (0) 6122 586 53 0

Fax: +49 (0) 6122 586 53 53

E-Mail: info@traumhaus-familie.de

Internet: www.traumhaus-familie.de

ISIN: DE000A2NB7S2

WKN: A2NB7S

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München

---------------------------------------------------------------------------

1155503 15.12.2020 CET/CEST



