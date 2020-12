Am 16. Dezember 2020 veranstaltet Supermicro einen Live-CTO-Roundtable mit Branchenexperten zum Thema globale Cloud-Infrastruktur. Führungskräfte von Intel, Red Hat, VMWare und Supermicro werden Einblicke und Updates über die Entwicklung der Branche hin zu Cloud-basierter Datenverwaltung und -speicherung sowie über die Auswirkungen offener Standard-Hardware- und Software-Architekturen geben. Die Teilnehmer werden ein breites Spektrum an Meinungen, Strategien und Maßnahmen zu technologischen Innovationen hören, die Rechenzentrumsleiter bei der Planung ihres Cloud-Betriebs der nächsten Generation nutzen können.

Roundtable-Teilnehmer:

Intel: Shesha Krishnapura , Fellow und IT CTO

, Fellow und IT CTO Red Hat: Chris Wright , SVP & CTO

, SVP & CTO VMware: Kit Colbert , VP & CTO, Cloud Platform BU

, VP & CTO, Cloud Platform BU Supermicro: Vik Malyala : SVP

Was: Innovationskraft der Cloud-Infrastruktur

Wo: Dies ist eine rein digitale Veranstaltung - sie wird eine moderierte Roundtable-Diskussion und Live-Fragen und Antworten beinhalten.

Wann: 16. Dezember 2020, 10:00 Uhr Pazifikzeit. Eine Aufzeichnung der Roundtable-Sitzung und der Fragen und Antworten wird ein Jahr lang verfügbar sein.

Klicken Sie hier Hier für weitere Informationen und zur Anmeldung.

