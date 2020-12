Die an den internationalen Finanzen der Schifffahrtindustrie beteiligten Institute bestätigen, dass sie in der globalen Klimafinanzierung eine Führungsrolle einnehmen. Die im Juni 2019 verkündeten Poseidon Principles waren die ersten branchenspezifischen Klimavereinbarungen für Finanzinstitute. Die unterzeichnenden Parteien wollen nun mit der Veröffentlichung des Poseidon Principles Annual Disclosure Report 2020 ihr Versprechen einlösen. Es handelt sich dabei um den ersten branchenspezifischen Bericht seiner Art, der sich mit der Einhaltung der Klimaziele befasst.

KOPENHAGEN, 15. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- In einem wegweisenden Klima-Finanzbericht haben die 15 unterzeichnenden Parteien der Poseidon Principles den Klimaziel-Score ihres Schifffahrt-Finanzportfolios offengelegt. Laut Poseidon Principles Annual Disclosure Report 2020 folgen drei Banken mit ihren Schifffahrt-Finanzportfolios den CO2-Vorgaben der UN, während 12 Banken die Ziele verfehlen. Durch die Bewertung der Klimaziele erhalten Banken neue Einblicke in ihre Kreditentscheidungen. Die Entscheidungsträger bekommen dadurch außerdem die Chance, sich zusammen mit ihren Kunden aus der Schifffahrtindustrie auf die internationalen Klimaziele der Gesellschaft einzunorden.

Die Poseidon Principles stecken den internationalen Rahmen ab, in dem die Kreditportfolios der Finanzinstitute bewertet und offengelegt werden. So ist zu erkennen, ob die Portfolios den Klimazielen der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) entsprechen. Die Vorgabe der ersten Treibhausgas-Strategie der IMO lautet: Bis 2050 muss der jährliche Gesamtausstoß an Treibhausgasen durch den internationalen Schiffsverkehr im Vergleich zu 2008 um mindestens 50 Prozent sinken. Außerdem soll die Schifffahrtindustrie in diesem Jahrhundert so schnell wie möglich das Ziel der Nullemission erreichen.

„Dieser Bericht ist ein wichtiger Meilenstein für das globale auf den Schiffsverkehr ausgerichtete Finanzwesen sowie die Veröffentlichung von Berichten zur Klimafinanzierung im Allgemeinen. Ich beglückwünsche alle Parteien, die wie wir die Vorgaben unterzeichnet haben und damit eine Vorbildfunktion einnehmen – um transparent und gewissenhaft den verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt zu fördern. Darüber hinaus möchte ich andere seriöse Finanzinstitute und Exportkreditagenturen dazu ermuntern, zusammen mit uns den globalen Warenhandel auf dem Seeweg mit nachhaltigen Strategien zu unterstützen", so Michael Parker, der bei Citi die Abteilung Global Shipping, Logistics and Offshore leitet und der Poseidon Principles Association vorsteht.