rf IDEAS und Nymi kooperieren für wirklich kontaktlose Authentifizierungslösungen

rf IDEAS, ein führender Hersteller von Ausweislesern für die Authentifizierung und den logischen Zugang, gab eine neue Technologiepartnerschaft mit Nymi bekannt, dem Erfinder des Nymi Band, eines innovativen, am Arbeitsplatz tragbaren Armbands für die sichere, freihändige Authentifizierung. Diese Partnerschaft wird zu 100 % kontaktlose Authentifizierung für den Zugang zu Netzwerken, Daten, Anwendungen und Geräten für Branchen ermöglichen, bei denen strengste Hygienestandards eingehalten werden müssen.

rf IDEAS ist ein sehr bekanntes, führendes Unternehmen für kontaktlose Lesegeräte für Zugangsberechtigungen, einschließlich der WAVE ID Mobile-Lesegeräte, die die Technologie Bluetooth Low Energy zur Verwendung mit mobilen Anmeldeinformationen integrieren. Das Nymi Band ist ein schlankes, wiederaufladbares Gerät, das am Handgelenk getragen und über persönliche biometrische Daten entriegelt wird. Es bietet außerdem Vernetzbarkeit via Bluetooth Low Energy und ermöglicht so beim Gebrauch in Verbindung mit WAVE-ID-Lesegeräten sofortige Multifaktor-Authentifizierung.