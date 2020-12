Surge Copper fore 0,51 % d'équivalent cuivre sur 700 mètres à Ootsa, dont 0,60 % sur 422 mètres

Vancouver, Colombie-Britannique (ots/PRNewswire) - Surge Copper Corp. (la "

Un programme de forage de 10 000 mètres est en cours le long du Seel Trend,

riche en or, à Ootsa. Un forage est destiné à tester le potentiel d'expansion et

d'exploration dans les gisements porphyriques à cuivre et argent de East et West

Seel, le second teste de nouvelles cibles d'exploration.









- Le trou S20-219, foré dans le gisement de West Seel, a donné 0,51 %

d'équivalent cuivre sur 700 mètres, y compris 0,60 % sur 422 mètres.

- Le trou S20-219 a croisé le plus long intervalle minéralisé en continu foré

sur la propriété Ootsa à ce jour, la minéralisation commençant au sommet du

socle rocheux à 15 mètres de profondeur et s'étendant de façon continue

jusqu'à l'extrémité du trou à 1028 mètres de profondeur, avec une teneur de

0,42 % d'équivalent cuivre sur 1013 mètres .

- Une zone à plus haute teneur, avec 0,76 % d'équivalent cuivre sur 110 mètres,

a été identifiée entre 436 et 546 mètres de profondeur.

- Les résultats démontrent un vaste système de minéralisation robuste à West

Seel avec un important noyau à haute teneur.



Trou S20-219



Le trou S20-219 a été foré dans le gisement de West Seel à un azimut de 208

degrés et un pendage de -50 degrés à une profondeur totale de 1028 mètres. Le

trou a permis de tester avec succès une zone de 200 mètres sur 200 en surface

avec des données de forage limitées avant de traverser 600 mètres du gisement

connu, puis d'étendre la minéralisation connue sur environ 228 mètres de

profondeur vers le sud-ouest.



Le trou S20-219 représente la plus longue zone continue de minéralisation forée

à ce jour sur la propriété Ootsa et le meilleur trou sur la base de la teneur en

équivalent cuir multipliée par l'épaisseur. Les résultats des analyses du trou

S20-219 sont résumés dans le tableau ci-dessous.



Résumé des résultats d'analyse du trou S20-219



Trou de forage De (m) À (m) Largeur Éq. Cu Cu % Au Mo % Ag

(m)* %** g/t g/t



S20-219 15,0 1028,0 1013,0 0,42 0,20 0,13 0,025 2,9

(EOH)



comprenant 204,0 904,0 700,0 0,51 0,23 0,16 0,031 3,1



