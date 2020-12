Surge Copper bohrt in Ootsa 0,51 % Kupferäquivalent auf 700 Metern mit 0,60 % Kupferäquivalent auf 422 Metern

Vancouver, Bc (ots/PRNewswire) - Surge Copper Corp. (das "Unternehmen" oder

S20-219 auf dem zu 100 Prozent unternehmenseigenen Ootsa-Areal in British

Columbia bekannt zu geben.



Entlang des goldreichen Seel Trend bei Ootsa wird derzeit ein

10.000-Meter-Bohrprogramm durchgeführt. Eine Bohrung konzentriert sich auf die

Erprobung des Erweiterungspotenzials und des lagerstättennahen

Explorationspotenzials bei den Porphyr-Cu-Au-Lagerstätten East und West Seel,

die zweite auf die Erprobung neuer Explorationsziele.





HIGHLIGHTS- Das Bohrloch S20-219, das bei der Lagerstätte West Seel gebohrt wurde, ergab0,51 % Kupferäquivalent auf 700 Metern, einschließlich 0,60 % Kupferäquivalentauf 422 Metern.- Das Bohrloch S20-219 durchschnitt den längsten durchgehend mineralisiertenAbschnitt, der bisher auf dem Ootsa-Areal gebohrt wurde, wobei dieMineralisierung am oberen Ende des Grundgesteins in 15 Metern Tiefe beginntund sich kontinuierlich bis zum Ende des Bohrlochs in 1028 Metern Tiefeerstreckt und 0,42 % Kupferäquivalent auf 1013 Metern liefert.- Eine höhergradige Zone mit 0,76 % Kupferäquivalent auf 110 Metern wurdezwischen 436 und 546 Meter Tiefe angetroffen.- Die Ergebnisse zeigen ein großes und robustes Mineralisierungssystem bei WestSeel mit einem bedeutenden hochgradigen Kern.Bohrloch S20-219Das Bohrloch S20-219 wurde bei der Lagerstätte West Seel mit einem Azimut von208 Grad und einer Neigung von -50 Grad bis in eine Gesamttiefe von 1028 Meterngebohrt. Mit dem Bohrloch wurde erfolgreich eine 200 mal 200 Meter große Zone ander Oberfläche mit begrenzten Bohrdaten getestet, bevor es 600 Meter derbekannten Lagerstätte durchteufte und dann die bekannte Mineralisierung etwa 228Meter neigungsabwärts in Richtung Südwesten erweiterte.Das Bohrloch S20-219 stellt die längste durchgehende Mineralisierungszone dar,die bisher auf dem Ootsa-Areal gebohrt wurde, und ist das beste Bohrloch auf derBasis von Kupferäquivalentgehalt mal Mächtigkeit. Die Untersuchungsergebnissefür Bohrloch S20-219 sind in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst.Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse für Bohrloch S20-219Bohrloch von (m) bis (m) Breite Cu Cu % Au Mo % Ag(m)* Äq.%** g/t g/tS20-219 15,0 1028,0 1013,0 0,42 0,20 0,13 0,025 2,9(EOH)einschließlich 204,0 904,0 700,0 0,51 0,23 0,16 0,031 3,1