BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" schreibt zur Impfstoff-Zulassung:

Was in Europa übersehen wird, ist der massive Anreiz der zuständigen Beamten, zu restriktiv zu agieren: Wenn sie ein Medikament voreilig zulassen und die Sache schiefgeht, sind sie es, die verdammt werden. Verzögert sich dagegen wegen eines langwierigen Prüfungsprozesses die Verfügbarkeit eines neuen Medikamentes, etwa gegen Krebs, wird es keinen Aufschrei geben. Hierzulande werden einseitig die Risiken beschworen, die eine beschleunigte oder vereinfachte Arzneimittelzulassung mit sich bringt. Bei Corona darf es diese Schlagseite nicht geben. Aktuell sterben in Deutschland fast so viele Menschen an Covid-19 wie an Krebs - mit dem Unterschied, dass sich die Covid-Toten einfach hätten verhindern lassen, durch eine Impfung eben./yyzz/DP/eas