MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" (Mainz) zu Joe Biden:

Zum großen Finale hat Trump den Staat Texas zu einem Anschlag auf die amerikanische Demokratie getrieben. Der republikanische Justizminister dort hat beim Obersten Gerichtshof beantragt, die ordentliche Feststellung der Wahlergebnisse in vier anderen Bundesstaaten stoppen zu lassen, damit dort dann die republikanisch beherrschten Parlamente das Votum des Volkes für Biden in eines für Trump umwandeln. 16 weitere Justizminister und 126 republikanische Kongressabgeordnete haben sich für diesen juristischen Putschversuch einspannen lassen - die von Trump seit 2016 berufenen konservativen Richter am Supreme Court glücklicherweise nicht. Zum Dank gab es Beleidigungen aus dem Weißen Haus. Die Mauer des Rechts hat also gehalten, und in 36 Tagen ist der Albtraum zu Ende. Bis dahin dürfte der 45. Präsident noch einigen Schaden anrichten./yyzz/DP/mis