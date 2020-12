PFORZHEIM (dpa-AFX) - Die "Pforzheimer Zeitung" schreibt zur Impfstrategie Deutschlands:

Es gab für Berlin gute Gründe keine Notfallzulassung anzustreben wie Großbritannien oder die USA, sondern das reguläre europäische Verfahren abzuwarten. Zum einen war das eine Frage der europäischen Solidarität. Zum anderen ist das auch mit Blick auf die Impfskeptiker sinnvoll, die gerade in Deutschland zahlreich sind. Auch auf deutschen Druck hin will die Europäische Zulassungsbehörde nun am Montag über das Serum von Biontech/Pfizer entscheiden. Eine gute Nachricht. Wenn der Stoff in EU-Europa noch vor den Festtagen in die Adern der ersten Patienten fließen kann, ist das in diesem besonderen Jahr das schönste Weihnachtsgeschenk schlechthin. In den USA und Großbritannien wurde dieser Moment übrigens mit großem Jubel begleitet, fast wie die Mondlandung. Ähnliche Emotionen sind in Deutschland nicht zu erwarten. Ein Impfstoff ist ja schließlich kein WM-Titel./yyzz/DP/eas