Pressestimme 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Supreme Court/Donald Trump Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 16.12.2020, 05:35 | 76 | 0 | 0 16.12.2020, 05:35 | HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Supreme Court/Donald Trump: Am Supreme Court der USA ist der Versuch Donald Trumps gescheitert, seine Abwahl in letzter Minute in einen Sieg umzudrehen. Das Gericht wies am Wochenende einen Eilantrag von Republikanern aus Texas ab, es möge bitte die Wahlergebnisse aus Georgia, Michigan, Pennsylvania und Wisconsin rasch für ungültig erklären. Nur weil der Supreme Court nein sagte, konnte das Wahlleutegremium inzwischen Joe Biden nach Recht und Gesetz zum Präsidenten wählen./yyzz/DP/mis Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer